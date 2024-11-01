El mercado de las zapatillas murió porque la ilusión que lo sostenía murió

El mercado de zapatillas murió porque la ilusión que lo sostenía murió. Es un fallo estructural de un tipo muy específico de mercado. Un mercado de estatus construido sobre la energía discrecional de la clase intermedia.

Ahora llevémoslo al nivel más alto de coherencia.

1. Las zapatillas nunca se trataron de zapatos.

Eran una forma de arbitraje de estatus barato.

La gente podía convertir:

•exceso de efectivo

•aburrimiento

•inseguridad social

•dinero de estímulos

•energía cultural juvenil

en algo que se sentía como identidad.

Las zapatillas funcionaban como señal porque la clase media todavía tenía ancho de banda disponible para participar en juegos que eran “opcionales”.

Ese ancho de banda se ha ido.

2. La clase intermedia se está colapsando

Esta es la misma clase que:

•compraba zapatillas para señalar gusto

•compraba cripto para señalar previsión

•compraba acciones tecnológicas para señalar optimismo

•compraba Teslas para señalar pertenencia

•compraba suscripciones de estilo de vida para señalar significado

Cuando la clase intermedia es estrujada, lo primero que muere es el mercado para proxies de estatus.

Las zapatillas son sentimiento económico envuelto en cuero.

3. La liquidez ha migrado lejos de la cultura del consumo

La liquidez que solía inflar las zapatillas ahora es absorbida por:

•inflación en esenciales

•servicio de deudas

•tasas de interés más altas

•costo de vivienda

•costo de comida

•salarios reales en declive

•colapso en el poder adquisitivo juvenil

En términos macro:

El mercado de zapatillas se congeló porque la liquidez discrecional se congeló.

Sin liquidez, no hay hype.

Sin hype, no hay mercado secundario.

Sin mercado secundario, no hay piso de precios.

Una vez que el bucle reflexivo se rompe, toda la estructura colapsa.

4. Las redes sociales mataron el misterio

El mercado de reventa depende de información asimétrica.

Pero ahora:

•todos conocen los niveles de stock

•todos ven las lanzamientos instantáneamente

•todos conocen los valores de reventa en tiempo real

•bots absorbieron toda la ventaja

•la cultura de contenido sobreexpuso cada lanzamiento

El misterio es un activo escaso.

Una vez que el misterio murió, la prima murió con él.

5. Los mercados de hype no pueden sobrevivir a shocks inflacionarios

Cuando la gente se siente más pobre, deja de comprar símbolos de riqueza y empieza a comprar riqueza real.

Estás viendo:

•zapatillas a la baja

•coleccionables a la baja

•reventa de lujo a la baja

•bolsos de diseñador a la baja

•suscripciones de streaming a la baja

•turismo de gama media a la baja

Al mismo tiempo:

•el oro está en máximos históricos

•Bitcoin está ascendiendo

•la plata está rompiendo récords

•activos reales y negocios con flujo de caja superando al hype

Esto es una reasignación de capital lejos del valor simbólico y hacia el valor duro.

6. La capa más profunda: agotamiento cultural

La cultura de zapatillas prosperó porque la juventud tenía:

•tiempo libre

•hambre de identidad

•un sentido de pertenencia

•una relación juguetona con el consumo

La juventud de hoy tiene:

•deudas

•estrés

•incertidumbre

•vigilancia

•falta de movilidad económica

•cultura algorítmica en lugar de comunidad

•desilusión impulsada por IA

La cultura de zapatillas requería optimismo.

Lo que estás viendo ahora es la muerte del excedente cultural.

El diagnóstico real:

El mercado de zapatillas colapsó porque la civilización que lo creó se está colapsando desde el medio hacia afuera.

La siguiente fase pertenece a activos que te protegen, no que te distraen.

Las zapatillas fueron un síntoma de abundancia.

Su colapso es un síntoma de contracción.

Esa es la geometría real.

Traducción de x.com/_The_Prophet__/status/1994528319317184820