El mercado inmobiliario se relentiza en Valencia y sale Iker Jimenez a promocionar la ciudad

Iker Jimenez promociona València en sus redes sociales. Y dirás ¿Y qué me importa a mi? Bueno esta mañana, yo mismo meneaba una noticia que señala "Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar". En la que se cuenta como el plazo de venta en la ciudad del Turia se están alargando porque los compradores no están dispuestos a pagar lo que piden los vendedores. El tiempo de venta ha pasado de 1 mes a 3 meses. Se detuvo la "ansiedad por comprar".

Justo unas horas más tarde, Iker Jimenez en sus redes sociales ha hecho un vídeo sobre la ciudad. "El cariño a nivel de emoción, el cariño que hemos ido recibiendo, gracias amigos de Valencia, la ciudad está preciosa". "Es increíble los cientos de fotos, es Valencia volvemos después de la DANA".

Esto en marketing es "Ven que es instagrameable" sumado de tocarte la fibra sensible con una tragedia. Una mezcla diabólica, pasar de "hacemos fotos" a "bueno que desgracia hubo que murió gente" casi a la misma altura señalando la belleza de una ciudad y la tragedia, como un pack trágico emocional pero instagrameable para las redes sociales.

Algunos diréis que es casualidad, que correlación no implica causalidad. Entiendo, pero es que sigo a Iker Jimenez y no suele hacer este tipo de vídeos en el que básicamente promociona una ciudad, es raro verle hacer simplemente un vídeo sobre un sitio únicamente apelando a la emoción y la estética

Por otra parte en términos financieros, promocionar algo cuando las ventas se paran es por una parte especulación inmobiliaria, que va en contra de la constitución española dónde el artículo 47 y por otra parte es atraer compradores en el precio máximo. Esto último en el sector financiero se llama "exit liquidity" es decir "salida de liquidez". Cuando quieres vender promocionas lo que quieres vender o mantener el precio.

Y así amigos funcionan los mercados y la burbuja. Fuente.