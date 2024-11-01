Menos es más seguro: cómo Obsidian reduce el riesgo de ataques a la cadena de suministro [eng]

Como Obsidian minimiza el riesgo de ataques a la cadena de suministro al reducir la dependencia de código de terceros. Obsidian tiene menos dependencias que aplicaciones similares, con muchas funciones como Bases y Canvas construidas desde cero. Para las dependencias necesarias, Obsidian utiliza archivos con versiones bloqueadas y los actualiza solo después de una revisión exhaustiva. El gráfico de dependencias de la aplicación se mantiene poco profundo, lo que disminuye la posibilidad de actualizaciones maliciosas.