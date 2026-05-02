·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Menéame a día de hoy
11
meneos
537 clics
enviado
____
6 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#4
: «Yo al de la tortilla lo colgaba de la plaza del pueblo. El sincebollismo no pasará
»
Amperobonus
2026-05-02 16:06:34
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Amperobonus
Yo al de la tortilla lo colgaba de la plaza del pueblo.
El sincebollismo no pasará
3
K
29
#3
pepel
Les falta la fecha de caducidad.
0
K
18
#1
kreator
Tomasme el pelo?
0
K
12
#2
Jointhouse_Blues
Pues no sé, yo solo veo calvos.
0
K
12
#5
alfema
Será cuestión de la configuración de tu navegador, a mi sólo me sale un anuncio en la cabecera.
0
K
11
#6
diosmioporque
*
Lo de la tortilla me ha llegado al alma.
Me ha recordado a las dos españas.
Es simétrica y equidistante.
Una tortilla socialmente inclusiva.
Una tortilla familiar, moderna pero eterna.
Una tortilla filosófica.
Y una tortilla imposible.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente