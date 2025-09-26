edición general
11 meneos
48 clics
Memecracia: la infantilización de la política

Memecracia: la infantilización de la política

Si uno es audaz, se empezará a dar cuenta de que, tanto las grandes empresas como los partidos políticos, han empezado a adoptar la memecracia como una estrategia de comunicación efectiva para inocular un prisma ideológico a los internautas. En España, no hay más que contemplar los memes generados por Vox -el partido de ultraderecha-, pero también el PSOE o Sumar. Y además de clase política o empresarial, los líderes de opinión -o también llamados “influencers”– también llevan tiempo compartiendo y reaccionando a este tipo de contenido

| etiquetas: memecracia , política , opinión
11 0 0 K 153 opinion
11 comentarios
11 0 0 K 153 opinion
maxxcan #4 maxxcan
Para mí el problema por desgracia va más allá. A ver, no voy a decir que menéame sea un reflejo de la sociedad en plan 1:1, vivo en Murcia, y meneame es un lugar de luz y comprensión en comparación. No voy a decir tampoco que ahora menéame mal, pero que antes aquí se reunía la crema de la sociedad mundial, la verdad es que eso solo se ve cuando hay noticias de Linux. No voy a decir que los jóvenes de ahora son el mal y no como antes que no salíamos a discotecas sino que íbamos a locales donde…   » ver todo el comentario
2 K 31
El_Tio_Istvan #10 El_Tio_Istvan *
#4 hay un grupito organizado (subrayo lo de organizado) que copan los primeros comentarios de esas noticias que dices con comentarios que suelen terminar "griseados". También en noticias sobre ciertos temas como Ucrania o LATAM. Funcionan con argumentario y sueltan su mojón para que sea leído y por desgracia los comentarios "griseados" siguen pudiendo ser leídos.

Yo sí puedo afirmar que ha empeorado en los últimos años (e incluso meses te podría decir).


Edit: los fines de semana son especialmente sangrantes, por cierto.
1 K 27
Torrezzno #11 Torrezzno
Ya estamos  media
0 K 20
Romfitay #7 Romfitay
La infantilización de la sociedad, que adora que esta gente asquerosa les dirija de esta manera.

¿Quien sabe? Puede que la destrucción del sistema educativo persiguiera precisamente esto.
0 K 11
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Ke te bote Txapote! :ffu:
0 K 11
El_Tio_Istvan #9 El_Tio_Istvan
#3 (es irónico, eh? Ojo) :-P
0 K 11
#1 BoosterFelix *
La memocracia es mucho mas antigua de lo que creemos. Estamos pidiendo racionalidad económico-política en un país en el que se defiende como un derecho el poderse hacer nacer a los propios hijos en la pobreza, en la precariedad, y la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que causan ambas cosas. Solo que ahora hay internet.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza y el vivanlascaenismo pueden ser cultura. Las…   » ver todo el comentario
0 K 9
Meneacer #5 Meneacer
Vaya, puedo estar de acuerdo, pero ¿por qué el autor no menciona al PP en su lista de partidos que infantilizan la política y crean memes? Si hasta tiran de la IA los muy modernos. Supongo que serán "los suyos".
0 K 9
#8 arreglenenlacemagico
memes politicos y arde twitter , gente si ningun background hablando de soluciones geopoliticas
0 K 8
alcama #6 alcama
Óscar Puente es un meme en si mismo. Un paleto al que le han encargado hacer el ridículo en redes para desviar la atención del Número Uno
0 K 5

menéame