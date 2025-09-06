·
Melide celebra el éxito de su tortilla gigante de 17.000 huevos y 2000 kilos de patatas
Este año hasta se le incluyó cebolla, solo en una mitad, para tratar de satisfacer a todos los paladares. Se precisó una grúa de 75.000 kilos para voltear la sartén.
melide
,
tortilla
,
patatas
8 comentarios
#6
A_S
La mitad disfruta de una buena tortilla de patatas y los otros de un revuelto de patatas y huevos
1
K
24
#1
Anfiarao
*
Este año hasta se le incluyó cebolla, solo en una mitad, para tratar de
satisfacer a todos los paladares
consolar a los huérfanos gastronómicos
.
0
K
13
#2
Ka0
*
Se me han adelantado
0
K
11
#4
ombresaco
y la misma gente:
www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/melide/2025/09/06/huevo-frito-t
me sorprende que llamen a eso "un huevo frito"
0
K
11
#7
lentulo_spinther
Este año se le echa cebolla y resulta ser todo un éxito. ¿Casualidad? No lo creo
0
K
11
#8
janatxan
Vaya forma de estropear una tortilla metiendo cebolla, echadle tambien un par de sacos de azucar, ¡gañanes!
0
K
10
#3
Galton
*
Editado... ya está dicho...
0
K
9
#5
_3948
¿Se sirve en vaso o en plato sopero?
0
K
6
