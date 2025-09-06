edición general
Melide celebra el éxito de su tortilla gigante de 17.000 huevos y 2000 kilos de patatas

Melide celebra el éxito de su tortilla gigante de 17.000 huevos y 2000 kilos de patatas

Este año hasta se le incluyó cebolla, solo en una mitad, para tratar de satisfacer a todos los paladares. Se precisó una grúa de 75.000 kilos para voltear la sartén.

#6 A_S
La mitad disfruta de una buena tortilla de patatas y los otros de un revuelto de patatas y huevos :troll:
Anfiarao #1 Anfiarao *
Este año hasta se le incluyó cebolla, solo en una mitad, para tratar de satisfacer a todos los paladaresconsolar a los huérfanos gastronómicos .
Ka0 #2 Ka0 *
Se me han adelantado
#4 ombresaco
y la misma gente: www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/melide/2025/09/06/huevo-frito-t

me sorprende que llamen a eso "un huevo frito"
lentulo_spinther #7 lentulo_spinther
Este año se le echa cebolla y resulta ser todo un éxito. ¿Casualidad? No lo creo
janatxan #8 janatxan
Vaya forma de estropear una tortilla metiendo cebolla, echadle tambien un par de sacos de azucar, ¡gañanes! :palm:
#3 Galton *
Editado... ya está dicho...
_3948 #5 _3948
¿Se sirve en vaso o en plato sopero?
