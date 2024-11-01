edición general
10 meneos
110 clics
Es una de las mejores películas de Bruce Willis, pero 34 años después casi nadie se acuerda de ella

Es una de las mejores películas de Bruce Willis, pero 34 años después casi nadie se acuerda de ella

Una maravilla injustamente olvidada y muy actual que, por desgracia, no se puede encontrar en ninguna plataforma de streaming. El Gran Halcón.

| etiquetas: mejores , películas , bruce_willis , 34_años
9 1 1 K 80 ocio
12 comentarios
9 1 1 K 80 ocio
Comentarios destacados:      
wildseven23 #2 wildseven23
Ya sabemos que a los de Espinof les mola más un clickbait que a un tonto un lápiz, pero decir El Gran Halcón es una de las mejores películas de Bruce Willis indica claramente que el autor se ha pasado con los cubatas en la cena de empresa.
6 K 64
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Discrepo pero entiendo que no te guste. Es una de esas películas que amas o odias.
0 K 20
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#3 Yo diría que es una de esas películas que "odias", porque sinceramente es un mierdón, pero que gente como "Spinoff" ahora quieren recuperar para venirnos con un artículo muy guay donde ellos quedan muy bien por defender este pedazo de tordo, por supuesto sin creérselo en ningún momento, porque ellos realmente no son tan tontos.
0 K 13
Yorga77 #8 Yorga77 *
#7 Si hubieras leído el articulo el periodista afirma que mucha gente no la soporta pero que muchos "en los que yo y mi pareja me incluyo" la vemos de vez en cuando ¿es una tontería? seguramente pero me hace feliz.
0 K 20
Wachoski #4 Wachoski
#2 totalmente de acuerdo.... El gran halcón olvidada? Vamos no me jodas....
2 K 22
tul #11 tul
#2 lo unico bueno e irrepetible de esa pelicula es el pelazo de bruce willis, el resto pfff.
0 K 15
Yorga77 #1 Yorga77 *
Tiene sus adeptos de lo aseguro. Quizás sea un despropósito de película para algunos pero para otros es una joya de humor y acción y algo de vergüenza ajena. Por ejemplo a mí me fascina. xD xD xD xD
4 K 54
SantiH #6 SantiH *
#1 es uno de mis placeres culpables también, pero el titular es una hipérbole xD
0 K 11
verocla #10 verocla
Vale vale no me ayudes....
0 K 10
Sabbath #5 Sabbath
yo me la veo con mi hermano cada Navidad. Sabemos que no es buena, pero es tradición.
0 K 9
#12 laruladelnorte
Un jovencísimo Horatio Caine.
0 K 9
#9 ARIELON
Películas que hay que ver una vez al año: "Limite 48 horas" Eddie Murphy y Nick Norte en el estado puro. (Y la dos también)
0 K 6

menéame