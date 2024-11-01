Medio siglo de la matanza de Montejurra, otro hito sangriento de la Transición y punto de inflexión para el carlismo

Documentos desvelados en 2023 implican a Manuel Fraga y otros cargos del Gobierno de Arias Navarro en una maniobra del Estado para acabar con la romería del Partido Carlista en Montejurra, a la que consideraban una “concentración subversiva contra Juan Carlos I”. El 9 de mayo de 1976, efeméride de la que este sábado se cumplen cincuenta años, decenas de miles de personas acudieron como cada año desde 1939 a la tradicional romería del Partido Carlista en Montejurra, montaña situada en la merindad de Estella y que es lugar de peregrinación para