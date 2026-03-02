Un médico gazatí pide personarse como víctima del genocidio israelí en el caso contra Sidenor

Un médico gazatí ha ofrecido su testimonio acerca del genocidio cometido por Israel en Gaza ante el juez de la Audiencia Nacional española Francisco de Jorge para que determine si puede personarse como perjudicado en la causa en la que investiga a directivos de la empresa Sidenor por la venta de acero a una empresa armamentística israelí. De Jorge investiga al presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y a otros dos directivos por contrabando y complicidad en un delito de genocidio...