edición general
El "mayor paso elevado de fauna salvaje de Norteamérica" está finalmente terminado. Se espera que reduzca los accidentes entre fauna y vehículos en un 90%

Finaliza en Colorado un paso elevado para fauna silvestre que conecta 39.000 acres y evitará miles de accidentes. Infraestructura pensada para la vida, no solo para el tráfico. Reducción drástica de atropellos de fauna, hasta un 90 %. Conectividad ecológica real en un corredor fragmentado.Seguridad vial mejorada para más de 100.000 vehículos diarios. Ejemplo replicable de planificación territorial responsable

5 comentarios
silvano.jorge #2 silvano.jorge
En USA han construído un puente, noticiaca. La siguiente será que han arreglado una autovía o que han construído una línea de tren.
De verdad que la situación de la infraestructura estadounidense es lastimosa.
haprendiz #4 haprendiz
#2 Bueno, allí este puente será toda una primicia... Hace más de medio siglo que no destacan precisamente por sus infraestructuras.

Los chinos se estarán dando un atracón de palomitas.
Eibi6 #1 Eibi6
El ala oeste de la casa blanca haciéndose realidad
#3 onomico
Nunca he llagado a entender como se supone que estos pasos elevados llegan a funcionar, les ponen señales a los animales? lo único que se me ocurre es bloquear o hacer inaccesible que los animales pasen a la calzada por otro sitio en los kilometros colindantes, haciendo mas caro ese bloqueo que el mismo puente
Pacman #5 Pacman *
#3 no se en USA, pero en Europa las autovías o autopistas ya necesitan tener ese bloqueo. Vallas de alambre. De siempre, vamos.

En Alemania hay muchos de esos pasos y funcionan divinamente. Los bichos van buscando donde cruzar y cuando encuentran paso lo usan. De otra forma acaban rompiendo una alambrada y cruzando por la autovía, con malos resultados para bichos y conductores.
