El "mayor paso elevado de fauna salvaje de Norteamérica" está finalmente terminado. Se espera que reduzca los accidentes entre fauna y vehículos en un 90%

Finaliza en Colorado un paso elevado para fauna silvestre que conecta 39.000 acres y evitará miles de accidentes. Infraestructura pensada para la vida, no solo para el tráfico. Reducción drástica de atropellos de fauna, hasta un 90 %. Conectividad ecológica real en un corredor fragmentado.Seguridad vial mejorada para más de 100.000 vehículos diarios. Ejemplo replicable de planificación territorial responsable
De verdad que la situación de la infraestructura estadounidense es lastimosa.
Los chinos se estarán dando un atracón de palomitas.
En Alemania hay muchos de esos pasos y funcionan divinamente. Los bichos van buscando donde cruzar y cuando encuentran paso lo usan. De otra forma acaban rompiendo una alambrada y cruzando por la autovía, con malos resultados para bichos y conductores.