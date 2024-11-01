El mayor error de la historia de Estados Unidos (ENG)  

Durante décadas, se nos dijo que la globalización del comercio y la incorporación de China a la OMC democratizarían a una superpotencia y generarían una riqueza sin precedentes en Estados Unidos. En cambio, acabó con el corazón industrial del país, desencadenó un robo de propiedad intelectual por valor de cientos de miles de millones de dólares y sentó las bases para la explosiva guerra comercial de 2018.