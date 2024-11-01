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El mayor error de la historia de Estados Unidos (ENG)  

Durante décadas, se nos dijo que la globalización del comercio y la incorporación de China a la OMC democratizarían a una superpotencia y generarían una riqueza sin precedentes en Estados Unidos. En cambio, acabó con el corazón industrial del país, desencadenó un robo de propiedad intelectual por valor de cientos de miles de millones de dólares y sentó las bases para la explosiva guerra comercial de 2018.

| etiquetas: china , usa , eeuu , omc , desindustrializacion , guerra comercial
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4 comentarios
1 1 0 K 17 INTERNAC
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Los que acabaron con el corazón industrial de EEUU fueron los consejos de dirección de las multinacionales que se llevaron toda la producción a China.

Ahora no vengamos con monsergas.
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Asimismov #4 Asimismov
Cuando China se incorporó a la OMC como un sujeto más, los lluesei empezó a firmar tratados calificados de "Libre Comercio" (e inversiones) más ventajosos con los demás miembros de la OMC que los acuerdos vigentes del GATT de la OMC.
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eltxoa #1 eltxoa
los chinos no quieren democracia. quieren vivir bien. y ahora pueden.
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azathothruna #2 azathothruna
#1 "el pueblo llano cuando reza, pide hijos sanos, cosechas buenas, lluvias y un verano que no acabe jamas, no les importa quien (o que) se siente en el trono de hierro, mientras a ellos los dejen en paz"
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menéame