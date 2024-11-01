edición general
17 meneos
22 clics
Matthew Dowd, analista de MSNBC, despedido por decir lo obvio [EN]

Matthew Dowd, analista de MSNBC, despedido por decir lo obvio [EN]

MSNBC, preguntó al reportero político senior de la cadena, Matthew Dowd, sobre "el entorno en el que se produce un tiroteo como éste". Dowd respondió con sinceridad, diciendo de Charlie Kirk: "Ha sido una de las figuras más divisivas, sobre todo entre los jóvenes, que ha estado constantemente impulsando este tipo de discurso de odio o dirigido a ciertos grupos. Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio. Ese es el entorno en el que nos encontramos". Dowd no celebró el tiroteo. No respaldó la v

| etiquetas: matthew dowd , msnbc , despedido , obvio , charlie kirk
14 3 0 K 341 actualidad
3 comentarios
14 3 0 K 341 actualidad
#2 Sacapuntas
Despedido por hacer un análisis certero pero contrario a un pensamiento que aspira a ser único. Pues es una noticia que le honra a el y deshonra a MSNBC (MSNBC es un canal de televisión por suscripción estadounidense operado por NBC Universal y una página web de noticias y comentarios políticos. Está disponible para una población de unos 87 millones de hogares en los Estados Unidos y emite principalmente desde sus estudios en el 30 de Rockefeller Plaza, Nueva York. Fue fundado en 1996 mediante una colaboración entre Microsoft y NBC).
2 K 50
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Nick Fuentes, Alex Jones, Kirk, Tucker Carlson, Bannon, Knowles … la lista de figuras más divisivas de extrema derecha es amplia
0 K 20
Mandrago #1 Mandrago
"El mal engendra el mal señor presidente "

Vito Cornelius  media
1 K 16

menéame