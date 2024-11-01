edición general
Más pequeños que un grano de sal y con “cerebro” propio. Así son los robots microscópicos que ya toman decisiones solos

Durante más de 40 años, la robótica chocó contra una barrera casi invisible: la microescala. Hacer robots más pequeños no era solo un problema de miniaturización, sino de física. A dimensiones inferiores a 1 mm, las reglas cambian: la gravedad deja de importar y el mundo se vuelve espeso, viscoso, hostil al movimiento. Ahora, un equipo de universidades de Pensilvania y Michigan acaba de romper ese bloqueo. Sus robots de 200 × 300 × 50 micrómetros —menores que un grano de sal— no solo se mueven: detectan, procesan información y deciden solos.

4 comentarios
#2 josiahallen
Hay tardígrados más grandes.
woody_alien #4 woody_alien
#2 Sobre todo por el Nótame. Debe ser la humedad y el moho.
#1 RaulUrdaci
En breve tendremos el humanoide arena.
ChatGPT #3 ChatGPT
al empezar a leer el titular pensé que iba a hablar de la picha de alguno
