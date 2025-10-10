·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
El más delicado deber de una madre...
9
meneos
428 clics
enviado
____
5 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «-¿Qué haces? -Maizena -Se dice my dinner.»
Moderdonia
2025-10-10 12:24:48
#2
: «#1: Si es un poco tarde es
supper
:
en.wiktionary.org/wiki/supper
en.wiktionary.org/wiki/cena#Spanish
»
mcfgdbbn3
2025-10-10 12:31:01
#5
: «#2 El false friend que hay con el catalán es cojonudo. Dinar -> Comida mediodía (almuerzo en antiguo reino de Castilla) Sopar -> Comida de la noche (cena) Dinner -> Cena Supper -> Cena++»
angeloso
2025-10-10 12:36:07
#3
: «Veo la sombra de la madre y se me viene a la cabeza el extraterrestre de Mars Attacks»
Macadam
2025-10-10 12:33:07
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Moderdonia
-¿Qué haces?
-Maizena
-Se dice my dinner.
9
K
121
#2
mcfgdbbn3
*
#1
: Si es un poco tarde es
supper
:
en.wiktionary.org/wiki/supper
en.wiktionary.org/wiki/cena#Spanish
2
K
35
#5
angeloso
#2
El false friend que hay con el catalán es cojonudo.
Dinar -> Comida mediodía (almuerzo en antiguo reino de Castilla)
Sopar -> Comida de la noche (cena)
Dinner -> Cena
Supper -> Cena++
2
K
33
#3
Macadam
Veo la sombra de la madre y se me viene a la cabeza el extraterrestre de Mars Attacks
1
K
30
#4
alfema
De pequeños mi madre nos hacía una especie de papas con leche, Maizena y un poco de azúcar.
Recuerdo que en nuestra casa siempre había una caja de Maizena, para postres y supongo que para espesar las salsas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente