Más de una decena de países árabes y musulmanes condenan el nombramiento del embajador israelí en Somalilandia

Más de una decena de países árabes y musulmanes, con Arabia Saudí, Egipto, Pakistán o Turquía a la cabeza, han declarado su repulsa al nuevo nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia en un avance diplomático más tras el reconocimiento de independencia que Israel otorgó el año pasado al estado separatista somalí.
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Somalilandia no debería caer en esto porque acabará en guerra. Ese es un territorio bastante estable, con cierto control económico y político. Se lo van a cargar por ser reconocidos por unos nazis