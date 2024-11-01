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Más de una decena de países árabes y musulmanes condenan el nombramiento del embajador israelí en Somalilandia

Más de una decena de países árabes y musulmanes condenan el nombramiento del embajador israelí en Somalilandia

Más de una decena de países árabes y musulmanes, con Arabia Saudí, Egipto, Pakistán o Turquía a la cabeza, han declarado su repulsa al nuevo nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia en un avance diplomático más tras el reconocimiento de independencia que Israel otorgó el año pasado al estado separatista somalí.

| etiquetas: somalia , israel , somalilandia
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2 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Este estado si lo reconoce Israel :troll: no como Palestina
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Connect #2 Connect
Al final esto lo que provocará es que el ejército de Somalia entre en Somalilandia para acabar con ese limbo legal que tienen allí, y desenvoque en una larga guerra. Y todo porque unos nazis decidieron levantar un polvorín por intereses genocidas.

Somalilandia no debería caer en esto porque acabará en guerra. Ese es un territorio bastante estable, con cierto control económico y político. Se lo van a cargar por ser reconocidos por unos nazis
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menéame