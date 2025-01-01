edición general
Más cine, por favor: Los reyes del desconcierto: el día en el que Alfredo Landa o Liam Neeson rompieron esquemas

Instalado durante años en un cine taquillero de calidad cero, el intérprete irlandés se redescubre ahora de pronto como el heredero de Leslie Nielsen en la gran gamberrada de Agárralo como puedas.

cocolisto #4 cocolisto *
Portentoso Liam, la nueva parodia de "agárralo como puedas"es cochambrosa e infumable, lo peor de lo peor, una aberración de lo más aburrida.
#1 sald64059
Son cosas mías o se levha olvidado terminar el artículo?
#2 MADMax2
#1 Se habrá cansado ...

Creo que solo quería mencionar a Liam Neeson, pero se le quedaba corto, y mencionó dos que nos quedaban cerca y eran fáciles de identificar. Quiso poner algo más, pero se quedó un poco a medias ... Igual se fue corriendo a la playa ...
#3 Restrepo77
Ya le gustaría a Liam que sus últimas películas hubiesen tenido buena taquilla, dificil cuando iban directas a TV.
