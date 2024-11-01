·
Más allá de las vacunas, el negacionismo llega a los tratamientos preventivos de los recién nacidos
Cada vez más padres rechazan medidas preventivas como la administración de vitamina K y otros procedimientos que se administran en las primeras horas de vida
relacionadas
#1
Don_Pixote
A este paso se va a necesitar pasar un test psicotécnico para ser padres, visto el número de personas que creen tener conocimientos médicos.
1
K
28
#2
AntonioWarrior
Estás gilipolleces encarecen el coste por los problemas secundarios que ocasionan y ponen en riesgo la salud e incluso la vida de madres y bebes. Medidas educativas y si es necesario judiciales. Todas esas conductas temerarias tienen tipificación legal.
1
K
14
#3
concentrado
La esperanza de vida de los países están basados, de forma muy importante, en la supervivencia infantil. Hemos conseguimos cifras envidiable en este factor, si empezamos a jugar con la salud de los bebés habrá que empezar a plantearse si algunos padres merecen la custodia del neonato.
1
K
26
#4
gyllega
#3
esa es la clave del aumento de la esperanza de vida. Se han solucionado un monton de cosas que causaban muchas muertes infantiles.
Ahora un monton de gente sin siquiera la primaria se creen mas listos que cualquier medico y porque han leido no se donde que es mala, no poden vacunas, o cosas rutinarias como la vitamina K que han hecho que el tener un bebe sea una cosa mucho mas segura y casi un tramite cuando hace años (no tantos) podia complicarse facilemnte.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
