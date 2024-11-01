edición general
Más de 2.700 empleados saldrán de Telefónica este domingo de forma voluntaria con los ERE

Telefónica prevé con estas salidas un ahorro anual promedio de 600 millones a partir de 2028, 500 millones en Telefónica España y Movistar Plus+ y 60 millones en las unidades corporativas.

