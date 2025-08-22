edición general
Martín Corera Izu presenta su dimisión como directivo de Osasuna tras las críticas por su postura proisraelí en plena masacre en Gaza

Martín Corera Izu presenta su dimisión como directivo de Osasuna tras las críticas por su postura proisraelí en plena masacre en Gaza

En su lugar, ha sido nombrado como directivo Manuel Piquer Martín-Portugués

colipan #1 colipan
Bien hecho, pa casa
#2 Albarkas
Nunca he entendido a los que se ponen del lado de los verdugos.
