Marinera murciana

Sin mucho preámbulo, apetecía y se hizo:

Las rosquillas:

300 gr de harina.

Poner en 170 ml de agua tibia 10 gr. De levadura y disolver.

Añadir a la harina sal y 15 gr de aceite. Mezclar.

Añadir el agua con levadura y mezclar.

Hasta que tenga esta pinta. Creo recordar que en otro envío lo dije peeeero repito: últimamente cuando hago masas me gusta hacerlo así. Mezclo con cuchara de madera y cuando esté con esta pinta entonces empiezo amasar a mano.

Te quedas menos pringosa y es más fácil luego llevarlo a la mesa para seguir amasando bien.

10 minutos de amasado.

Una vez gestionados esos diez minutos estirar con un rodillo. Doblar en forma de libro y estirar otra vez. Y vuelta empezar, libro y estirar.

Y una vez estiradín cortas la masa en tiras de 1 cm y como si fuera plastilina haces un churro y luego pegas los extremos (esto te ayuda a reconectar con tu yo niño)

A medida que vas haciendo pones en una bandeja de horno con papel de horno.

Cuando acabas lo tapas con un trapín y lo dejas hora y media.

La ensaladilla:

Cuatro patatas grandotas a cocer con una cucharada de sal.

*Aclaro que, lo tuve que hacer en un cazo porque la pota falleció en acto de servicio... Y hasta que no vaya a civilización me apaño con lo que hay.

*Aclaración 2: mientras hacia la masa tenía esto al fuego.

También tenía 3 huevos cociendo.

Son de casa!!!

Una vez las patatas estén cocidas las espachurras, con o sin ira (eso depende de como tengas el día)

Lavar las variantes. Estás son compradas peeeeero mi intención para este año es hacerme la conserva con cosas de la huerta.

Una lata/bote de bonito. En este caso es conserva casera de la cocina de mis papis.

Y preguntaréis, por qué en un colador? Guardar el aceite!!!

Hay que esmigayar el bonito que no tiene sentido trozos gigantes.

Mezclar las patatas, el bonito, las variantes yyyy el huevo previamente rallado.

La Mayonesa:

Un huevo, sal y zumo de medio limón. Y el aceite del bonito (para eso se guardaba!)

Y a medida que haces añadir aceite de girasol.

(Se pasó miedo, era el último huevo y parecía que se había cortado peeeeeero remontamos!!!)

Echar la mayonesa a la mezcla anterior y sal. Mezclar y a la nevera.

Hoy la luz no quiso colaborar para las fotos. Ye lo que hay...

Las rosquillas:

Una vez pasada la hora y media de descanso precalentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo.

Y vas mirando, si prefieres menos tostadas sacas antes.

Cuando las saques las dejas enfriar.

Y ya llega el momento de unir todas las cosas y a comer!