edición general
5 meneos
253 clics
La Marina Real británica gastará 200.000 libras en rediseñar el uniforme femenino por sus «botones como pezones» [ENG]

La Marina Real británica gastará 200.000 libras en rediseñar el uniforme femenino por sus «botones como pezones» [ENG]  

La Royal Navy va a modificar su uniforme femenino tras las quejas porque el diseño actual cuenta con «botones colocados de forma inapropiada». Según el memorando «La posición de los dos botones superiores "decorativos" en el diseño de la chaqueta de gala de mujer se considera inapropiada». El rediseño de la chaqueta costará 200.000 libras «a cargo de la Corona», lo que significa que se pagará con dinero del contribuyente. Muchas mujeres están consternadas por la decisión, habían comprado sus propios uniformes a un precio bastante elevado

| etiquetas: reino unido , marina , royal navy , botones , pezones
4 1 0 K 61 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
#1 Nunca se me hubiera ocurrido.
Ese uniforme es lo menos erótico que te puedas echar a la cara.
1 K 20
Ramsay_Bolton #5 Ramsay_Bolton
#2 ni yo, pero seguro que una feminista con el pelo de colores puso el grito en el cielo.
2 K 22
makinavaja #6 makinavaja
#2 ...para un británico el concepto de erotismo debe estar al mismo nivel que el concepto de buena comida... :troll: :troll: :troll:
3 K 46
#3 pandasucks
#1 Pero very very, jamás lo habría pensado y mira que semos dirty
1 K 30
azathothruna #4 azathothruna
Esto es una gota mas a las razones del brexit :troll:
0 K 12
Rixx #7 Rixx
Van a añadir un botón a la altura del coño xD
0 K 7

menéame