La Marina Real británica gastará 200.000 libras en rediseñar el uniforme femenino por sus «botones como pezones» [ENG]  

La Royal Navy va a modificar su uniforme femenino tras las quejas porque el diseño actual cuenta con «botones colocados de forma inapropiada». Según el memorando «La posición de los dos botones superiores "decorativos" en el diseño de la chaqueta de gala de mujer se considera inapropiada». El rediseño de la chaqueta costará 200.000 libras «a cargo de la Corona», lo que significa que se pagará con dinero del contribuyente. Muchas mujeres están consternadas por la decisión, habían comprado sus propios uniformes a un precio bastante elevado