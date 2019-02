"Si mi marido dice que no haga la película, no la hago": la actriz de Carmen y Lola y el antigitanismo  

Carmen y Lola tenía los ingredientes para convertirse en una película polémica: dos jóvenes gitanas que rompen los códigos de su grupo social y entablan una relación lésbica. Y lo es hoy por su protagonista, Rosy Rodríguez ,que en el programa Buenismo Bien de La Ser dijo Siempre agradecer a mi marido y a mi madre. Porque somos gitanos y es muy dificil que estando casada tu marido te deje hacer una película de lesbianas"; "A mi marido me costó mucho convencerle" "Si me llega a decir que no, no la hubiese hecho. Porque me juego mi matrimonio."