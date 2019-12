Titulada New York’s Subway Map Like You’ve Never Seen It Before es un trabajo de Antonio de Luca y Sasha Portis para el New York Times. Es una especie de historia animada del mapa del Metro de la ciudad a partir de 1979. A partir de ese año y tras cuatro décadas el mapa ha crecido mucho, pero sobre todo evolucionado para mostrar detalles y cuestiones importantes para quienes lo usan, más allá del puro criterio práctico (o artístico).