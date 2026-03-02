"Mañana sería demasiado tarde": Fidel Castro advirtió que un ataque contra Irán desataría un conflicto nuclear global  

El 15 de octubre de 2010 el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, lanzó una advertencia que resonó más allá de las fronteras de la isla: la humanidad podría estar caminando hacia un punto sin retorno. "El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad", aseveró Castro. Al evocar la célebre reflexión de Albert Einstein sobre las guerras mundiales y el retorno a los "palos y piedras", el dirigente cubano recordó que la capacidad destructiva de las armas nucleares convierte cualquier conflicto...