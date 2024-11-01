Malí retira su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

El Ministerio de Exteriores de Malí ha anunciado este viernes la retirada de su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y ha expresado su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. La decisión ha sido anunciada tras una reunión en la capital de Malí, Bamako, entre el ministro de Exteriores, Abdoulaye Diop, y su homólogo marroquí, Naser Burita, después de que las autoridades malienses llevasen a cabo "un análisis exhaustivo" de esta cuestión, que "repercute en la paz y la seguridad subregionales".