MALEMÁTICAS CCXCII: peculiaridades de los redondeos

Leo en Expansión que el PIB de España ha crecido en el tercer trimestre de 2025 dos décimas menos, tanto en tasa intertrimestral, como en anual. Si nos vamos a los datos oficiales del INE en su nota de prensa, vemos que es correcto: se ha pasado de un 0,8% al 0,6% en tasa intertrimestral; y de un 3% a un 2,8% en tasa interanual.

Pero si profundizamos más en los datos y accedemos a los datos detallados del INE con cuatro decimales, observamos algo curioso efecto del redondeo: en tasa intertrimestral se ha pasado de un 0,7524% en el segundo trimestre (que se redondeó a un 0,8%) a un 0,6321% en el tercero (que se redondeó a un 0,6%). Es decir, que la disminución es en realidad de 0,1203 décimas, mucho más cerca de 0,1 que de 0,2. Es el problema que se puede tener cuando se trabaja con cantidades que previamente han sido redondeadas. Y lo mismo ocurre con la tasa interanual en que la bajada exacta es de 0,1358 décimas, también más cerca de 0,1 que del 0,2.

En el caso más extremo podría haber sido u 0,7500%, que se hubiera redondeado a las décimas a un 0,8%, y un 0,6499%, que se hubiera redondeado a las décimas como 0,6%: una diferencia real de 0,1001 (prácticamente una décima) se convertiría por efectos del redondeo en 2 décimas.