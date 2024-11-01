edición general
Málaga, Granada y Almería se acercan a Marruecos: el origen de los terremotos

El movimiento entre las placas africana y euroasiática acerca lentamente ciudades de Andalucía y el norte de Marruecos a razón de milímetros por año

#1 famufa
Nos lo ahorraremos en mm de tunel.
#2 Tronchador. *
El estrecho de Gibraltar tiene 60.000.000 de milímetros, eso quiere decir que cuando los dinosaurios vuelvan a poblar la tierra después de que nos aplaste un meteorito solo hará 5 millones de años que se habrán tocado África y europa, el tiempo que nos ha llevado a evolucionar se pitecos a homos sapiens.
Para poner en perspectiva el acercamiento.
