Makoki y el comix underground. La Barcelona contracultural de los 70

En la España de la Transición, Barcelona se convirtió en un hervidero contracultural: las Ramblas eran territorio punk con las performances provocadoras de Ocaña (...) En ese caldo de cultivo surgió el personaje de Makoki, ideado por el guionista burgalés Juan Mediavilla, el dibujante extremeño afincado en Barcelona desde 1967 Felipe Borrallo y el ilustrador Miguel Ángel Gallardo, recién llegado a la ciudad (...) En 1982, aprovechando el boom del cómic adulto, Ediciones La Cúpula lanzó la revista Makoki

2 comentarios
Deckardio #1 Deckardio
Gallardo dio carpetazo al personaje con “La muerte de Makoki” (1995) en la revista Viñetas, mostrando a un Makoki obsoleto en una Barcelona gentrificada tras los Juegos Olímpicos y simbolizando el fin de la contracultura barriobajera.


Los artistas son los verdaderos analistas de la sociedad. Por eso el poder trata continuamente de, o censurarlos, o comprarlos.
siempreesverano #2 siempreesverano
Qué época... Qué lugares... Ya nada de eso volverá en esa forma tan auténtica.
