Makoki y el comix underground. La Barcelona contracultural de los 70

En la España de la Transición, Barcelona se convirtió en un hervidero contracultural: las Ramblas eran territorio punk con las performances provocadoras de Ocaña (...) En ese caldo de cultivo surgió el personaje de Makoki, ideado por el guionista burgalés Juan Mediavilla, el dibujante extremeño afincado en Barcelona desde 1967 Felipe Borrallo y el ilustrador Miguel Ángel Gallardo, recién llegado a la ciudad (...) En 1982, aprovechando el boom del cómic adulto, Ediciones La Cúpula lanzó la revista Makoki