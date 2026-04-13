Madre en huelga de hambre logra que la Xunta dé educación especial pública a su hijo de acogida

Carmen Villar Freire consiguió en un solo día lo que no pudo obtener en catorce meses: una plaza escolar para su hijo de acogida de 15 años con un 49% de discapacidad reconocida. La amenaza de iniciar una huelga de hambre ante la Delegación de Educación en A Coruña bastó para que la Xunta reaccionara y ofreciera una solución provisional que la propia familia califica de agridulce. El desenlace llegó el mismo lunes en que Villar tenía previsto instalarse frente al edificio administrativo de la Consellería de Educación en A Coruña sin...