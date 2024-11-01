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El lotero coruñés acusado de quedarse con una primitiva millonaria niega que se lo ocultase al dueño: "Es mentira"

El lotero coruñés acusado de quedarse con una primitiva millonaria niega que se lo ocultase al dueño: "Es mentira"

El acusado sostiene que reclamó el cobro del dinero pero no con intención inicial de cobrarlo

| etiquetas: lotería , estafa
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4 comentarios
2 0 0 K 40 actualidad
#1 capitan.meneito
Lo cobró para no cobrarlo. :troll:
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#3 tropezon *
#1 Es que se lo encontró y claro, le dio pena.

Fuera coñas, eso es lo que le he oido en la tele hoy
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#2 PerritaPiloto
Ocultarlo no, fingir que le ha tocado a él.
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#4 tropezon *
#2 Y seguramente engañar al cliente que al que si le había tocado.
En plan :
- Cliente: ¿tiene algo el cupón?
- Lotero (al comprobar y ver los 5 millones que tenía, poniendo cara de poker): Nada, no tiene nada. ¿Quiere uno para el jueves?
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menéame