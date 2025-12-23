Loquillo: "Cuando llegas a esta edad tienes que quitarte de en medio a todas las ladillas posibles"  

Cuando llegas a esta edad, incluso un poco antes, tienes que quitarte de en medio a todas las ladillas posibles. Toda la gente que te dé mal rollo, mala onda, que te traiga problemas, a la puta calle, y centrarte en las personas que te quieren y quieren lo mejor para ti, las que te recogen cuando estás mal. En ese sentido, yo tengo muchos ángeles de la guarda que me han sacado de situaciones muy difíciles. Yo intento devolver todo eso. Me pude despedir de Jorge de Ilegales, y al día siguiente, a las cuatro de la mañana, me llamó el manager...