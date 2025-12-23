edición general
Loquillo: "Cuando llegas a esta edad tienes que quitarte de en medio a todas las ladillas posibles"

Loquillo: "Cuando llegas a esta edad tienes que quitarte de en medio a todas las ladillas posibles"  

Cuando llegas a esta edad, incluso un poco antes, tienes que quitarte de en medio a todas las ladillas posibles. Toda la gente que te dé mal rollo, mala onda, que te traiga problemas, a la puta calle, y centrarte en las personas que te quieren y quieren lo mejor para ti, las que te recogen cuando estás mal. En ese sentido, yo tengo muchos ángeles de la guarda que me han sacado de situaciones muy difíciles. Yo intento devolver todo eso. Me pude despedir de Jorge de Ilegales, y al día siguiente, a las cuatro de la mañana, me llamó el manager...

Comentarios destacados:    
ElBeaver #3 ElBeaver
El señor es insoportable y solo quiere gente que le siga el juego y le tolere todo.
8 K 85
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#3 Pfff..
Pues vale.
Tu le sigues el juego?
1 K 20
ElBeaver #6 ElBeaver
#5 Yo no, pero tampoco lo soporto ni me gusta su música.
2 K 29
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#6 pues eso mismo.
Señora, si no le gusta mi careto cambie de canal.
0 K 7
ElBeaver #9 ElBeaver
#7 lo mismo te digo
0 K 7
#4 Troylanas
Tienes toda la razón, por eso no te aguanta nadie.
3 K 39
#10 PorlaPatilla
Centrate con los que te quieren,porque el resto te ignoramos. Eres como un grano en el culo como persona y como músico. Como creo que tienes ya el camión, aprieta y desaparece. No sirves ni de tertuliano. Chusma.
3 K 38
Abcdefghijklm #11 Abcdefghijklm
Siempre ha sido un imbécil, con momentos que llegaron a la cumbre de dar verdadero asco
www.elespanol.com/social/20200611/lluvia-zascas-loquillo-egocentrico-m
2 K 29
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... de Robe para decirme que se nos había ido. ¡Hostia puta, a las cuatro de la mañana, tío! Están silbando las balas por encima de mi cabeza y yo me tiro al suelo. No es que acojone, es que es la vida. Quiero dar a entender que uno tiene que pensar en irse de la mejor manera posible y dejando las cosas lo mejor posible. Nadie va a superar a David Bowie, pero podemos redefinir algunas cosas...
1 K 28
Supercinexin #2 Supercinexin
Correcto. Vamos, a esa edad y veinte años antes también.
1 K 23
RGr8888 #8 RGr8888
Cállese viejo lesbiano
0 K 11

