Logran regenerar el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas

Un equipo del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT) del Centro Médico Teknon de Barcelona ha logrado regenerar el tendón de Aquiles sin cirugía, mediante células mesenquimales cultivadas autólogas derivadas de la médula (aBM-MSC). La aplicación de células madre del propio paciente (aBM-MSC), cultivadas en sala blanca bajo condiciones de correcta fabricación, logra la "recuperación estructural" completa del tendón, incluso en casos de roturas totales con separación de extremos. La investigación analizó a 6 pacientes con roturas crónicas, parciales y totales, que habían fallado en tratamientos previos, que presentaron, además de una regeneración total, una eliminación del dolor, un retorno deportivo rápido y una seguridad "absoluta".