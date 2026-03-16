Llegan a Cuenca los TEDAX desde Madrid para actuar ante una mochila sospechosa

El equipo de artificieros de la Policía Nacional (TEDAX) ha llegado a Cuenca para inspeccionar la mochila abandonada que desde la tarde de este lunes mantiene en alerta al centro de la ciudad, tras activar las autoridades el protocolo de seguridad ante posibles explosivos. El objeto sospechoso fue localizado en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional decidió activar el protocolo preventivo y solicitar la intervención de los especialistas en desactivación de explosivos.