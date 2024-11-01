La lista de lecturas de Stephen King [ENG]

En el año 2021, decidí leer o releer todas las novelas de Stephen King siguiendo el orden de publicación (o lo más cercano posible a él), con todos los libros que pudiera conseguir. Esta lista se irá actualizando a medida que se publiquen nuevas entradas sobre libros, colecciones de relatos y otras novedades destacadas. Si te interesan temas más generales relacionados con Stephen King, desplázate hasta el final de la página para leer ensayos que abordan diversos temas.