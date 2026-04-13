Lío en la obra de la Casa Blanca por el uso de acero europeo de Arcelor: "Es una bofetada en la cara de los trabajadores estadounidenses"

Los demócratas cargan contra Trump por aceptar una donación de Mittal para la reforma del complejo presidencial. La prensa estadounidense ha establecido conexiones entre la política arancelaria de Trump y el ofrecimiento de acero gratis para la Casa Blanca que se atribuye a ArcelorMittal. El grupo de la familia Mittal sería uno de los potenciales beneficiarios de una decisión que, como esa donación, se anunció también el pasado otoño: reducir los aranceles a los fabricantes canadienses y mexicanos que se comprometan a invertir en EE UU.