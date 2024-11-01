edición general
Leticia Sabater, Premio a la Trayectoria a la Artista más Alegre

Leticia Sabater Alonso, nacida el 21 de junio de 1966 en Barcelona, España, es una polifacética artista española conocida por su trayectoria en televisión como presentadora, actriz y cantante. Su carismática personalidad y su habilidad para reinventarse han marcado una carrera llena de altibajos y transformaciones.

17 comentarios
alcama #3 alcama
Enhorabuena.
Muy merecido.
6 K 67
ChatGPT #12 ChatGPT
#3 pues yo la veo y pienso que debe ser una persona con una tristeza interior enorme.

Me la imagino sola pensando en las decisiones que la han llevado a donde está, no creo que sea feliz.
0 K 10
Aperitx #15 Aperitx
#12 Yo te imagino a ti pensando lo mismo.
0 K 6
ChatGPT #16 ChatGPT
#15 el caso es que sobre mi no sabes nada, sobre ella sabemos bastante de su vida pública
0 K 10
Aperitx #17 Aperitx
#16 El caso es que sabemos tanto de su vida privada como yo de la tuya.
0 K 6
#13 kkculopis
#3 Pues sí. Buena curranta y amable y divertida con la gente
1 K 13
oceanon3d #8 oceanon3d *
Hay que reconocer que la tía se lo curra, tiene un sentido del ridículo que ya quisiera yo para mi. Es la reina absoluta de la horterada ... y eso en este país tiene mucho merito.
2 K 30
#4 Cuchifrito
¿Pero solo a medio día?
1 K 22
pepel #1 pepel
Hay quienes tienen la alegría en el culo.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
La conocí hace unos años. Una mujer con los pies en el suelo. Y muy agradable. Más de 200 bolos al año. Lo de la calidad de su música ya tal.
1 K 18
dark_soul #5 dark_soul
Llevo la alegría del onanismo a muchos hogares Españoles.
1 K 17
skaworld #11 skaworld *
Miras los premiados de otros años y sale King Africa...

Y eso es todo lo que tengo que decir que creo que ya es bastante xD
0 K 12
Mala #2 Mala
¡¡¡¡Avemariapurisssssimaaaa!!!!
0 K 10
toshiro #14 toshiro
Hay que reconocer que la tía es una curranta y buena gente.F elicidades.
0 K 10
elsnons #10 elsnons
Démosle una portada a nuestra querida Leticia Sabater
0 K 10
vvega #9 vvega
¡Qué guay!
0 K 10
antesdarle #7 antesdarle
Bravo! :troll:
0 K 10

