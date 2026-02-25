Introducción

Les secretz de l'histoire naturelle (Secretos de Historia Natural) se organiza en dos partes (que no son discontinuas en los diversos manuscritos): la primera, de cincuenta y seis capítulos, es geográfica; se centra en las características de naciones, regiones o lugares concretos, como grandes islas, algunas reales, otras imaginarias. Estos capítulos se presentan en orden alfabético, y cada uno trata de un país, región o isla. A veces, una sola región se divide, como en el caso del «Alto» y el «Bajo» Egipto. Lugares de especial interés para Bersuire, Provenza y Poitou tienen sus propios capítulos fuera de la Galia. Solo esta parte geográfica del Secretos está ilustrada en todos los manuscritos. La segunda parte del Secretos, de diecisiete capítulos, trata la naturaleza no geográfica de las cosas, los elementos y los seres creados, como el cuerpo humano, el fuego, las aves, las aguas, los árboles, las piedras, los venenos, los monstruos, los edificios antiguos como el Coliseo, y los prodigios o portentos. Esta sección no está ilustrada en ninguno de los manuscritos. [1] Aquí sólo mostraré ejemplos y análisis sobre la primera parte. Enlaces con los distintos manuscritos en #1.

Mujeres que viven en conchas de caracol, momias de pantano y moscas mecánicas: las ilustraciones de Robert Testard para Les secretz de l’histoire naturelle (y añadidos)

Esta miniatura, junto con otras cincuenta y cinco, ilustra el Secretz de l’histoire naturelle (Secretos de la historia natural), una traducción al francés medio del enciclopédico Reductium morale (ca. 1340) del erudito benedictino Pierre Bersuire. Conservado en la Bibliothèque nationale de France como Français 22971, el manuscrito fue creado por el iluminador Robert Testard, favorito del conde del suroeste francés Carlos de Orléans, conde de Angulema (1459–1496). Bajo el patrocinio de Carlos, Testard produjo algunos de los manuscritos más ricamente decorados del siglo XV —incluido un célebre libro de horas (c. 1480)— que aportó una sensibilidad desenfadada y de inspiración clásica a la tradición manuscrita medieval. (Nota: este manuscrito es el más moderno de los Secretz. Si no se especifica manuscrito se hace referencia al Français 22971).

Traponee

Folio 60v: Sentada en la puerta de su casa, hilando lana mientras su hijo juega a su lado, intercambiando algunas palabras con su vecina que se asoma por la ventana de enfrente… La figura principal de la pintura es, en muchos sentidos, una mujer europea tardomedieval completamente convencional —hasta en su tocado y velo—, salvo por el hecho de que vive en Traponee (o Trapobana, es decir, la actual isla de Sri Lanka), una isla situada en algún lugar cercano a la India, y habita dentro de una gigantesca concha de caracol.

El Secretz reúne una amplia variedad de información sobre las maravillas del mundo. Como ocurre en muchos textos tardomedievales de este tipo, aquí el tiempo y el espacio se desdibujan: Alejandro Magno, tal como aparece ficcionalizado en el Roman d’Alexandre, es una fuente tan fiable sobre la India como el misionero contemporáneo Odorico de Pordenone (1286–1331). Fantasía y realidad se entremezclan, de modo que el Paraíso Terrenal (46r) y China (58v) son tan reales como remotos. El primero quizá sea incluso más fácil de alcanzar que la segunda.

En tierras lejanas crecen las cosas que en Francia cuestan dinero: las joyas que deben extraerse del estómago de dragones en Etiopía; los árboles de canela de Arabia (6r); las montañas de oro en Ofir (45r) y las perlas en Trapo (57r). Y de Egipto procede "celle confiture que on appelle momia, cest a dire char domme confite dont usent les medicins et les apoticayres" (la sustancia preservada que llamamos momia, es decir, esa carne conservada que utilizan médicos y boticarios). Así como los productos de estas tierras lejanas llegan a Europa, también lo hace la información: aparecen los habituales relatos sobre blemias (20r) y centauros (16v), pero el lector del manuscrito también descubre el vegetarianismo hindú, los cuerpos conservados en turberas irlandesas y el vendado de pies en China. Bersuire actúa como un proto-antropólogo, informando sobre las supuestas costumbres y modos de vida de regiones remotas —en Etiopía, se nos dice, las mujeres de los Aurigas mantienen relaciones sexuales colectivas en la noche de bodas—. (También es un proto-geólogo, al señalar que la presencia de conchas marinas en cuevas de montaña en Macedonia demuestra que antaño fue litoral).

Ofir

Folio 45r: Esta región de la India, rica en oro y piedras preciosas, es inhabitable debido al "gran número y terrible opresión de bestias salvajes, que son crueles, horribles y venenosas". Desafiando a las serpientes y a los dragones voladores, los mercaderes navegan ocasionalmente hasta sus costas y recogen lo que pueden con martillos y cinceles.

Alto Egipto

Folio 16v: En primer plano, San Antonio se encuentra con un monstruo apacible —mitad hombre, mitad caballo/asno— (un onocentauro) que lo guía por el camino correcto mediante señales y expresiones faciales. En el fondo, San Antonio recibe dátiles de un pequeño hombre salvaje, "todo cubierto de pelo y desnudo, que tenía las fosas nasales casi completamente vueltas hacia afuera, una frente con cuernos y pies como los de una cabra".

En el texto también se hace mención a una "abadía de los monjes ermitaños" [4]. Destaco aquí que probablemente no se trata de un centauro/hipocentauro propiamente dicho sino de un onocentauro. En los bestiarios medievales la presencia de onocentauros comparando con centauros es próxima a una proporción de 7 a 1. De hecho, los centauros en la representación de la época siguen asociados a centauros concretos como Quirón o a Sagitario como constelación que como a una especie de caballos, a pesar de la pervivencia de los mitos griegos como la Centauromaquia, muestra —al igual que todos los elementos de la ilustración— el triunfo de la humanidad sobre la bestialidad.

Textos contemporáneos como The Travels of Sir John Mandeville —BnF Français 2810 / BNE R/13148— (c. 1357–1371) tendían a centrarse en los misterios de Oriente, pero Bersuire presta tanta atención a Europa como a las maravillas del Este. En general, los buenos europeos son descritos como robustos y saludables: los frisones del norte de Alemania, por ejemplo, aman la libertad y detestan la lujuria (24r). Por fortuna, el pasado también es un país extranjero. Se nos cuenta que Nápoles estuvo alguna vez protegida por autómatas matemáticos mágicos creados por Virgilio (11r): cuando no escribía la Eneida el gran poeta inventó una mosca de bronce que mantenía alejadas a todas las demás moscas de la ciudad.

Estos textos estaban destinados tanto a entretener como a instruir, pero la mezcla de lo extraño y lo cotidiano en Bersuire plantea preguntas sobre qué consideraban realmente insólito sus lectores. El estudioso John Block Friedman señala [3] que el manuscrito Français 22971 —el más reciente de los Secretz (la BnF conserva también el más antiguo)— es notablemente femenino: se añadieron más mujeres a las pinturas y se prestó especial atención a su vestimenta. En la imagen que acompaña la breve entrada sobre Media (43v), un reino del siglo VII en Asia occidental, las mujeres (no mencionadas en el texto) lucen suntuosos vestidos cuyo terciopelo se sugiere vívidamente mediante diminutos puntos blancos en los corpiños.

¿Estaban estas iluminaciones destinadas a Carlos? ¿O a las mujeres con quienes convivía? La esposa de Carlos, Luisa de Saboya (1476–1531), se incorporó a su casa cuando tenía quince años, unos seis años después de que el manuscrito fuera producido. Sin embargo, entró en un hogar ya presidido por su amante Antonieta de Polignac (1470–1537) y otra mujer llamada Jeanne Comte. Luisa y Antonieta parecen haber entablado amistad. Cuando Carlos murió pocos años después, toda la familia —incluidos los hijos de ambas mujeres— se trasladó a la corte de Louis XII, donde Louise logró abrirse paso hacia el poder, colocando a su hijo, el futuro Francisco I de Francia, en el trono.

¿Cómo habrán leído estas mujeres los relatos de los mundos invertidos de India y Escitia, donde los hombres realizaban las tareas femeninas y las mujeres las masculinas? En particular, ¿cómo habrán contemplado la segunda miniatura del manuscrito, que muestra a las caballeras, las trompeteras y la reina de las Amazonas (2r)?

Amazonía

Folio 2r: "Y dijeron que harían la guerra contra todos los hombres que quisieran hacerles la guerra y que se defenderían. Y así han reinado siempre juntas estas mujeres y todavía reinan".

¿Se vio Luisa a sí misma en ese trono? No habría sido imposible. Tras la muerte de su madre, fue criada por su prima Anne de Beaujeu (1461–1522), la "Madame la Grande", quien gobernó Francia como regente entre 1483 y 1491. En 1405, Christine de Pizan publicó La ciudad de las damas, defendiendo la importancia política e intelectual de las mujeres; el siglo siguiente le dio la razón, especialmente en Francia. Cuando Luisa llegó a ser regente durante el reinado de su hijo, fue junto a otra mujer, Margarita de Austria, con quien firmó el Tratado de Cambrai. Maravillas como estas ya no pertenecían únicamente a tierras lejanas: las Amazonas habían regresado a casa.

A continuación, puede explorarse una selección de ilustraciones de este manuscrito. Las citas incluidas en los pies de imagen proceden de la transcripción traducida del manuscrito realizada por Kristen Figg y John Friedman (y traducido a su vez al español por Jakeukalane). [2] [3]

También se comparan con otras versiones del Secretz no presentes en el artículo de The Public Domain Review.

¿Te has acordado de menear el artículo?

Anfisbena en el Yates Thompson MS 19 (bestiary.ca), folio 51v.

África

Folio 1r: "Y Plinio dice que cuando cualquier hombre de este país tiene un hijo recién nacido y duda o sospecha de la fidelidad de la madre, para determinar si el niño es legítimo o no, lo expone y lo coloca ante serpientes, y si el niño es verdaderamente por naturaleza y sangre descendiente del hombre que lo entrega a las serpientes, estas no le harán daño. Pero si el niño fue engendrado por otro y se lo pone ante las serpientes, es inmediatamente comido y devorado."

"Solino dice que el ganado allí, como los toros y las vacas, pasta en el campo con la cabeza girada hacia un lado, un ojo hacia el suelo y el otro hacia el cielo. Así mantienen el cuello de lado. La razón es que sus cuernos están curvados hacia atrás y extendidos hacia la tierra, y por ello les impiden pastar con la cabeza completamente en el suelo. Por lo tanto, es necesario que giren la cabeza para comer, o de lo contrario no podrían alimentarse y tendrían que morir de hambre; y ocurre exactamente lo mismo con las ovejas y corderos que viven en ese país".

Otro animal que anda agachado es el Catoblepas, que podría identificarse con la criatura de la parte central de la imagen, a la derecha.

Compárese con el Morgan Library MS M.461, folio 4r:

Se puede observar aquí no solo el niño ofrendado a las serpientes sino también el ganado con los cuellos y cabezas girados.

Arabia

Folio 6r: En primer plano, hombres árabes matan dragones y áspides, cuyos cuerpos contienen piedras preciosas. En el fondo, un fénix se envuelve en llamas, iniciando el ritual de renacimiento, mientras hombres en escaleras recogen canela de los nidos del ave cinnamolgus (o ave de la canela).

Paralelo de ejemplo, BnF Français 1377, folio 8r:

y Morgan Library MS M.461, folio 10r:

Bactria

Folio 8r: "En esta tierra [de Asia Central] crecen y viven camellos que tienen pies mucho más duros que los de los camellos de otros países. Pues la dureza de sus pies supera la dureza del hierro. Porque nunca, sin importar qué trabajo realicen ni cuán lejos viajen, llegan a quedar cojos ni a desfallecer".

BnF Français 1377, folio 11r:

Beocia

Folio 8v: Esta región griega fue nombrada en honor al buey por Cadmo, para honrar a la criatura después de que sus huellas le ayudaran a recuperar a su hermana perdida, Europa. En primer plano, también vemos el Lago Furioso y Lujurioso. "Pues todos los hombres y también todas las mujeres, tan pronto como beben de sus aguas, se sienten tan impulsados a realizar actos lujuriosos que no saben lo que harán, tan dominados están por este deseo y este calor sensual".

Bohemia

Folio 9r: La bestia bohemia conocida como el loz, cuya garganta contiene un enorme saco lleno de agua que se calienta hasta hervir mientras fluye. Cuando es amenazado por cazadores y perros, el loz vomita el agua hirviendo —mezclada con veneno— sobre sus enemigos, derritiendo permanentemente su piel.

En el BnF Français 1377, folio 11v:

Y en el Morgan Library MS M.461 folio 13v, derivado del anterior:

Campania

Folio 11r: Representada sobre el poste está la mosca de bronce que Virgilio fabricó para la ciudad de Nápoles con el fin de resolver sus problemas con los insectos. Cada vez que una mosca real entraba en la ciudad, debido a la abundancia de comida en descomposición en Nápoles, este autómata mágico entraba en acción y ahuyentaba las plagas. En el fondo, vemos otro objeto de bronce creado por Virgilio, una estatua que toca una trompeta. Para combatir el humo y la ceniza del Vesubio, que afectaban las cosechas de los agricultores, Virgilio diseñó esta estatua para canalizar el viento del norte y mantener despejado el aire alrededor de Nápoles.

Kedar

Folio 13r: "Este linaje [oriental] vive en tiendas y no en casas en absoluto, y vive como salvajes y bestias. Y vagan por el desierto como personas ociosas que no saben qué hacer en los desiertos, y huyen de la compañía de otras personas siempre que pueden. Y como dice Metodio, esta horrible raza surgirá y cubrirá la tierra una vez al final del mundo. Y abandonarán sus propios hogares y harán la guerra y, con su gran poder, aplastarán a todo el resto del mundo, destruyendo y dejando inhabitables todas las regiones y tierras por donde pasen".

Obsérvese la gran variación iconográfica con respecto al Morgan Library MS M.461, folio 17v:

Versión en el BnF Français 1377, folio 17r:

Creta

Folio 14v: "En esta región se inventaron y desarrollaron por primera vez las letras y un método de escritura para registrar y dejar por escrito acontecimientos tanto pasados como futuros, a fin de conservarlos en memoria perpetua. En esta región se promulgaron y publicaron por primera vez leyes y ordenanzas destinadas a conservar la paz y proteger los derechos individuales, y sus leyes y ordenanzas fueron escritas en tablas de piedra que se erigieron y exhibieron en lugares públicos. Y allí se descubrieron por primera vez las siete artes".

Bajo Egipto

Folio 15v: Diversas bestias que se decía vivían cerca del Nilo, como cocodrilos, hipopótamos, leones, leopardos, panteras, basiliscos, tigres, dragones, serpientes, áspides y el catoblepas, que puede matar a cualquier animal con solo mirarlo. Afortunadamente, esta última criatura es tan perezosa y pesada que apenas puede levantar la cabeza.

Nótese la presencia de diversas aves, dos ibis, un loro (con su característico collar metálico y color verde), un dragón, un leopardo (o pardus), un león y un cocodrilo muy realista (porque podría ser peor, mucho peor). Como ya indiqué en un artículo anterior, las representaciones más antiguas de cocodrilos sólo en contadas ocasiones se asemejaban a cocodrilos reales debido a la falta de referentes visuales disponibles, tomando en ocasiones el texto descriptivo con una ingenua literalidad.

A partir de aquí ya entro en lo especulativo: la apariencia de la criatura blanca a la izquierda de la imagen, con dos cuernos aserrados, hace pensar más en un antalops (antílope). Sin embargo, no se puede descartar que se trate de un eale, criatura que posee dos cuernos capaces de moverse independientemente. Que los cuernos sean aserrados me hace decantarme más por la primera opción, pese a que la localización (Egipto, cuando el antalops es propio del Éufrates), el color y que sólo tiene dos patas no invitan a una identificación unívoca. Tampoco tiene sus cuernos enganchados en matorral, cosa que si tienen la inmensa mayoría de representaciones del antalops.

No soy capaz de identificar a la criatura que aparece en el centro de la imagen, con cuernos similares a los del ciervo. Podría llegar a ser un catoblepas, pero no encaja del todo.

Antalops, en el Oxford St John´s College MS 178 (bestiary.ca).

Eale, en el Bestiario de Rochester (BL Royal MS 12 F XIII — bestiary.ca), con sus dos cuernos con movilidad independiente.

Al igual que un eale también podría ser la criatura que aparenta ser un jabalí, a su izquierda, pues tiene paralelos en bestiarios medievales.

Eale, en el BM Douai MS. 711, folio 13r.

La escena sobre el Bajo Egipto nos da también interesantes representaciones en el BnF Français 1377, folio 20v:

En la parte derecha se puede observar a dos idólatras presentando ofrendas a un ídolo de bronce. Y en la parte izquierda se ven hienas y...

Sí, esto es un hipopótamo:

Que se define literalmente como "mezcla entre caballo y pez" y de ahí la literalidad del dibujo.

Y aquí por fin se puede identificar a un Catoblepas como tal:

Pues es un cuadrúpedo que se queda mirando al suelo. El catoblepas es en muchos sentidos un paralelo modificado del basilisco, pues muere quien ve sus ojos, mientras que el basilisco mata a quien ve. [5]

Eolios

Folio 19v: Las nueve islas nombradas en honor a Eolo, rey de los vientos, que también son conocidas como las Vulcanas, debido a los fuegos que arden continuamente en ciertas partes de estas islas.

Paralelo con BnF Français 1377, folio 26v:

Etiopía

Folio 20r: En primer plano, abajo a la derecha, vemos un ejemplo de los compodes, un grupo de hombres con "muslos y nalgas flexibles" que se desplazan por la tierra como anguilas. En el fondo, podemos observar a los blemias: "No tienen cabeza sobre los hombros, y por ello tienen los ojos y la boca en el pecho, y todas las demás partes de su cuerpo son semejantes a las del cuerpo humano, y son de la mayor crueldad".

Paralelo en el BnF Français 1377, folio 27r:

Donde se pueden ver muchas más de las razas humanas como los hombres salvajes, panotii (hombres con orejas gigantes), también lestrigones, aegipanes, compodes y blemias.

Para un paralelo más popular véase un ejemplo del Liber chronicorium, donde aparecen muchas de las razas monstruosas de Plinio:

Véase también Mapamundi de Hereford, para ver a estos y otros seres en un mapamundi anotado.

Islas Afortunadas

Folio 24v: Islas llamadas así por su abundante provisión de frutos, miel, aves melodiosas y dulces flores y hierbas. La isla también abunda en bestias que producen leche y en grandes rebaños de ganado. Verdaderamente un paraíso terrestre, las Islas Afortunadas parecen ser alcanzadas por navegación solo por accidente.

Alemania

Folio 28r: "Solino dice que en dicho país hay ciertas bestias salvajes llamadas nesontes, que no pueden ser domesticadas ni amansadas, y que en su apariencia son semejantes a bueyes o reses. Pero tienen grandes cuernos arriba y fosas nasales tan largas y anchas que parecen una bota larga y espaciosa. Y por esta razón, cuando están en el campo, no pueden pacer la hierba a menos que, cuando tienen la cabeza inclinada hacia el suelo, caminen hacia atrás, pues de otro modo no pueden encontrar su alimento ni comerlo".

Cayo Julio Solino es el escritor del "Collectanea rerum memorabilium".

Compárese con el BnF Français 1378, folio 7r:

Hispania

Folios 28v/29r: "Hispania es una región muy extensa que contiene varios reinos. Se encuentra en una parte de Europa y, aunque hay muchas maravillas allí, Solino nos remite sin embargo a los autores sabios de esa región. Y aun así, Solino mismo (siguiente folio) nos habla de algunas maravillas hispanas y dice que, en la zona cercana a la ciudad de Clispone, las yeguas, durante la estación en que sopla sobre ellas el viento suave y apacible Favonio [Céfiro], aunque estén sin la compañía de sus sementales —a los que llamamos caballos— y pacen solas en los pastos de los campos o en las montañas, al llegar el mes de mayo quedan preñadas simplemente por inhalar este viento, sin ser cubiertas por los sementales. Y cuando llegan a término, estas yeguas paren potros tan excelentes como cualquiera de los demás."

BnF Français 1378, folio 8r:

Compárese con la versión del Maestro del Boccaccio de Ginebra (J. Paul Getty Museum Ms. 124, folio 1v):

Ibernia

Folio 30r: "Este lago de Irlanda tiene una propiedad maravillosa: cualquiera que introduzca en él una lanza o asta encontrará de inmediato que su vara queda naturalmente convertida y transformada en hierro y piedra".

India

Folio 31v: "Plinio dice que en la India hay algunos hombres que son tan rápidos y tan ágiles que, cuando saltan de lo bajo a lo alto, parece como si volaran, tan ágilmente saltan. Y estos hombres saltan y montan elefantes de un solo impulso. Hay otros hombres allí que son casi salvajes y no tienen otra ocupación que perseguir y cazar elefantes. Y cuando los han capturado, los domestican y les enseñan trabajos como tirar del carro y del arado con arnés, y llevar y transportar toda clase de cosas."

Isla

Folio 37r: "Isla es una porción del mundo habitable que está completamente rodeada de agua. Isidoro habla de ella y dice que, aunque esta región está rodeada por el agua del mar y es batida por todas partes por grandes olas y grandes tempestades marinas, sin embargo la tierra no disminuye en modo alguno ni se hace más pequeña. Antes bien, por ello mismo es tanto más fuerte, más firme y más dura. Y cuando sucede que por azar esta isla queda toda cubierta por el mar, ya sea por inundación y tormenta o de otro modo, entonces esta isla crece y aumenta en tamaño y en altura, a causa del movimiento de la tierra y de las arenas del mar que las grandes olas transportan y depositan allí".

Italia

Folio 38r: En el fondo, posiblemente vemos el Campo Pedregoso, una tierra agrícola completamente llena de piedras, que fueron enviadas por Júpiter en forma de lluvia para matar a una horda de gigantes.

"Italia es una parte muy noble y grande de Europa. Es una provincia de gran renombre, muy bien provista y adornada, con grandes y nobles ciudades, muy pobladas y ricas. La tierra de esta provincia es fértil y pródiga en cereales, frutas y flores de aroma dulce. Además, está muy bien adornada y provista de bosques, manantiales, ríos, lagos y estanques, prados, viñedos y tierras de cultivo. En esta provincia han sucedido, y suceden a diario, muchas cosas maravillosas y aventuras, que sería demasiado largo e imposible de relatar. Al respecto, el noble doctor Solino cuenta que en esta noble provincia de Italia hay un campo completamente pedregoso. Y se llama Campo Pedregoso, y sobre este tema algunos hombres del país, según relato común, dicen que Júpiter, a quien llaman el padre de los dioses, luchó una vez en este campo contra un gran número de gigantes grandes y terribles. Y para derrotarlos y darles muerte más rápidamente, mediante su arte hizo caer tal cantidad de piedras del cielo sobre ellos que murieron y fueron derrotados de inmediato".

La fuente es Solino, pero hay un fuerte paralelismo con la Gigantomaquia de Ovidio, parte de las Metamorfosis. Este paralelismo se aprecia en toda la obra de Bersuire; el libro decimoquinto de su obra Reductorium está dedicada a moralizar, mientras relata, las fábulas de las metamorfosis de Ovidio. [1]

Libia

Folio 41r: "Un país muy poco habitado, tanto por el excesivo calor que allí reina como por las numerosas bestias salvajes que allí viven, como leones, tigres, osos, dragones y leopardos".

Lidonia

Folio 41v: En el fondo, vemos un ritual germánico precristiano de incineración de un cadáver en lugar de enterrarlo, que también implicaba quemar a los sirvientes, criados, animales y bienes muebles del difunto. El propósito de este ritual era asegurar que la persona no quedara privada de bienes y servidores en el otro mundo.

Litonia

Folio 42r: Una región en Escitia donde abundan los pantanos y lodazales en verano, lo que dificulta viajar por el campo, pero también la protege de la invasión de enemigos durante las estaciones más cálidas.

Macedonia

Folio 42v: Las altas, rectas y puntiagudas montañas de Macedonia, que se dice fueron erigidas por gigantes para asaltar los cielos y declarar la guerra a Dios. En la cima de la montaña central, el Athos, vemos un altar sacrificial pagano, aún conservado, porque nunca llueve allí.

Media

Folio 43v: "En Media hay ciertas grandes cavernas cuyas entradas están hechas a modo de puerta y son llamadas por los habitantes del país de los cafres. Estos cafres son grandes y largos corredores, pasajes y caminos que discurren bajo tierra de una tierra a otra, atravesando una gran montaña llamada el Monte de "Thanaye". Estos pasajes y caminos fueron excavados completamente en la roca con martillo y cincel, y este pasaje subterráneo se extiende bajo tierra a lo largo de nueve leguas".

Paraíso Terrenal

Folio 46r: Aquí vemos las puertas del Paraíso Terrenal, custodiadas por querubines, y sus altos muros de fuego ardiente. "Nadie puede entrar ni salir, ni por fuerza ni por ingenio."

Pigmeos

Folio 47r: Una provincia en la gran Judea cuyos habitantes "no son más altos ni más corpulentos que pequeños niños". Plinio describe una guerra maravillosamente grande entre los pigmeos y las grullas y cigüeñas que combaten contra ellos.

Compárese con otras imágenes de pigmeos en otras versiones, por ejemplo, BnF Français 1378, folio 33r:

Provenza

Folio 49r: "En la ciudad de Arlés existía antiguamente, antes del tiempo de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, una costumbre tanto maravillosa como muy odiosa. Pues cada año, el primer día de mayo, compraban tres niños pequeños con el dinero de la comunidad, a quienes mataban y cuyos cuerpos sacrificaban a sus ídolos. Y toda la sangre que había fluido de estos tres niños la esparcían y arrojaban sobre las cabezas de la gente de la ciudad. Y decían que la sangre inocente era derramada sobre ellos para la salvación del pueblo. Y hacían este sacrificio antiguamente en un lugar llamado la Roca, que está en un suburbio de esta ciudad, entre dos columnas de piedra muy altas".

Escocia

Folio 56v: "En Escocia hay una gran laguna cerca de la orilla del mar en la que entra la marea cada día, la cual llena todos los valles. Y hace retroceder todos los ríos, de lo cual resulta una gran maravilla. … Pues si alguien se detiene allí para ver y experimentar el fenómeno y, estando sentado, observa la subida del agua, estará en peligro de ahogarse. Y se encontrará rodeado de agua y quedará maravillosamente empapado por ella. Y si pasa sin detenerse y sin mirar la laguna, podrá pasar con seguridad sin temor a peligro alguno".

Trapo

Folio 57r: En esta isla de la India, el invierno y el verano ocurren dos veces al año. Los árboles y plantas están siempre en flor, y la isla es más rica en piedras preciosas y valiosas perlas que cualquier otro lugar de la tierra.

Es posible que tanto Traponee como Trapo hagan referencia a Trapobana.

China

Folio 58r: Esta pequeña región está "tan extremadamente lejos de la habitación de los hombres" que es casi imposible acceder a ella y se convierte en una especie de isla, rodeada por "grandes y profundas nieves", desiertos "tan grandes y tan terribles y tan llenos de bestias voraces, salvajes y venenosas como tigres, lobos, serpientes y dragones", y poblada por Antropófagos.

Toscana

Folio 59r: Una tierra conocida como "incienso fragante" en la antigüedad, porque, "cuando los padres y los amantes de sus habitantes morían y eran preparados para la sepultura, colocaban gran abundancia de incienso en el fuego alrededor de los cuerpos de los muertos." También hay muchos ríos hermosos y manantiales que son "naturalmente cálidos y curativos para quienes se bañan en ellos".

Tracia

Folio 60r: "Solino dice que en las regiones más remotas de esta tierra había antiguamente gentes llamadas Bárbaros, que son de condición muy extraña y de costumbres maravillosas. Pues viven como bestias mudas, y no tienen sentido ni razón, y no tienen temor de la muerte y se matan unos a otros gustosamente. Y creen firmemente que, cuando mueren, sus almas son más felices después de la muerte en el otro mundo de lo que lo son en este".

Traponee

Cerrando el círculo, aquí vemos el detalle del folio 4v, del BnF Français 1379, imagen paralela a la del folio 60v del BnF Français 22971 que encabeza el artículo.

Y su versión coloreada, posterior, del J. Paul Getty Museum Ms. 124, folio 32r:

La escena de caza fue sustituida por una escena hogareña.

Grulla en el BL Sloane MS 4016 (bestiary.ca), folio 42r.

¡Hasta la próxima!

Licencias

Imágenes : Dominio público.

: Dominio público. Texto: Mathilde Montpetit / Jakeukalane. CC-BY-SA.

Bibliografía

Traducción de Snail Homes, Bog Bodies, and Mechanical Flies: Robert Testard’s Illustrations for Les secretz de l’histoire naturelle (ca. 1485) — The Public Domain Review (Mathilde Montpetit).

[1]: Friedman, John B. (2019). «The Marvelous Beasts of the 'Secrets of Natural History'». De Medio Aevo, 8, nº diciembre: 7-35. Animales, bestias y monstruos: Realidad y fantasía en las representaciones zoomórficas en la Edad Media (Monográfico). doi.org/10.5209/dmae.66813

[2]: The Public Domain: Snail Homes, Bog Bodies, and Mechanical Flies: Robert Testard’s Illustrations for Les secretz de l’histoire naturelle (ca. 1485)

[3]: Figg and Friedman, Secrets de L'Histoire Naturelle, Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS Fr. 22971: Transcription and translation (PDF).

[4]: Haute Égypte. Le secret de l’histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables du monde. Bibliothèque nationale de France.

[5]: Bueno Sánchez, Gustavo (1978). Ontogenia y filogenia del basilisco. El Basilisco, nº 1 (mar‑abr), pp. 64‑79.