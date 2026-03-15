Lasalle y por qué Vox "no ha volado" en Castilla y León: "Quizá llamar 'patriota' a Trump en este contexto produce desgaste"  

El analista ha señalado que los resultados de las elecciones en Castilla y León muestran que el partido de Abascal "se parece cada vez más a los partidos convencionales". José María Lasalle ha señalado en el programa especial de la SER con motivo de las elecciones en Castilla y León que los resultados de las elecciones muestran que "Vox empieza a parecerse cada vez más a los partidos convencionales"...