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Lasalle y por qué Vox "no ha volado" en Castilla y León: "Quizá llamar 'patriota' a Trump en este contexto produce desgaste"

Lasalle y por qué Vox "no ha volado" en Castilla y León: "Quizá llamar 'patriota' a Trump en este contexto produce desgaste"  

El analista ha señalado que los resultados de las elecciones en Castilla y León muestran que el partido de Abascal "se parece cada vez más a los partidos convencionales". José María Lasalle ha señalado en el programa especial de la SER con motivo de las elecciones en Castilla y León que los resultados de las elecciones muestran que "Vox empieza a parecerse cada vez más a los partidos convencionales"...

| etiquetas: elecciones , castilla y león
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5 comentarios
11 1 1 K 127 actualidad
hazardum #3 hazardum
Después de las veces que la ha liado Vox alli, con todo el tema de las vacas por ejemplo, es absurdo que les sigan votando. Dejando de lado su ideología, que también, es que solo han demostrado ineptitud manifiesta, y un total desprecio por la gente y su bienestar.

Entiendo que mucha gente aqui en España vota para que no salgan los "otros", pero haceros un favor y no voteis a esa panda de incompetentes.
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Ludovicio #2 Ludovicio
Vale pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía que han ganado un escaño.
1 K 28
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Además, ha apuntado, "quizá llamar 'patriota' a Trump en un contexto como el que vivimos, y es algo que han hecho, produce algún desgaste en el liderazgo de Santiago Abascal"...
1 K 24
eltxoa #4 eltxoa
Presumir de patriota y lamerle la bolas al enemigo no parece algo muy coherente.
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#5 Borgiano
Que alguien le diga al "analista" que ayer los de VagOX han tenido el mejor resultado de su partido en unas autonómicas
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menéame