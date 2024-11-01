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La lamprea aún vive en el Guadalquivir

La lamprea aún vive en el Guadalquivir

Un equipo científico de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) localiza un ejemplar de lamprea marina en la Rivera de Huelva, uno de los principales afluentes del Guadalquivir. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en España y se consideraba prácticamente extinta en el río andaluz. El hallazgo pone de manifiesto la importancia de los pocos tramos fluviales que aún conservan la conexión con el mar y resalta la necesidad de mejorar el conocimiento sobre peces migradores.

| etiquetas: lamprea , guadalquivir
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