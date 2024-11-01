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El lado oscuro de Polymarket| No entres sin ver esto
Dirección: Lord Draugr Edición: David Cardona Guion: Íñigo Astiazarán, Diego Alonso Sousa, Lord Draugr
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polymarket
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lord draug
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#1
themarquesito
En Polymarket y Kalshi el uso de información privilegiada está incentivado
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#3
a69
*
Para los que no sabemos que es polimarket alguien me hace una entradilla? (Soy muy fan de Lord Draught pero son 40 minutos de video....)
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#4
EsUnaPreguntaRetórica
#3
letmegooglethat.com/?q=polymarket
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#5
themarquesito
#3
Es una casa de apuestas disfrazada de "mercado de predicciones"
0
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#2
Eukherio
De los lados oscuros menos ocultos que existen. El que crea que van a jugar limpio ahí también cree en la magia.
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