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El lado oscuro de Polymarket| No entres sin ver esto

El lado oscuro de Polymarket| No entres sin ver esto  

Dirección: Lord Draugr Edición: David Cardona Guion: Íñigo Astiazarán, Diego Alonso Sousa, Lord Draugr

| etiquetas: polymarket , lord draug
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5 comentarios
12 3 0 K 162 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
En Polymarket y Kalshi el uso de información privilegiada está incentivado
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a69 #3 a69 *
Para los que no sabemos que es polimarket alguien me hace una entradilla? (Soy muy fan de Lord Draught pero son 40 minutos de video....)
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themarquesito #5 themarquesito
#3 Es una casa de apuestas disfrazada de "mercado de predicciones"
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#2 Eukherio
De los lados oscuros menos ocultos que existen. El que crea que van a jugar limpio ahí también cree en la magia.
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menéame