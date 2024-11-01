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Koldo asegura que trató con Sánchez hasta que llegó a Moncloa: "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno"

El exasesor ha negado las acusaciones de Aldama señalando que tenía hilo directo con el presidente del Gobierno y también ha defendido al exministro José Luis Ábalos, también imputado.

| etiquetas: koldo , pedro sánchez , moncloa
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8 comentarios
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josde #8 josde
No se ponen ni de acuerdo en mentir, el trió calavera. xD
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#6 Marisadoro
#5 Lexatin
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XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Es acojonante cómo el tendencioso titular intenta enmierdar a Sánchez, dejando caer como "cómplice de delito", pero entras en el cuerpo del artículo y te dice que "saludaba y hablaba" como cualquier persona normal.

Lo típico de los tabloides subvencionados por la Comunidad de Quirón-Madrid.
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Apotropeo #3 Apotropeo
Como Feijóo, que ya no se habla con narco traficantes desde que llego a Madrid; pero porque no quiere.
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Bolgo #1 Bolgo
A ver cuánto tarda la carcundia mediática en enmierdar
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A.more #2 A.more
#1 ya está en ello. Koldo ha dicho que no habla con Sánchez desde que es presidente. El titular dice: trato con Sánchez hasta que llegó a Moncloa. Lo mismo pero metiendo mierda.
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#7 ctm2000j
En una de las grabaciones precisamente Koldo amenazaba Ábalos con contarle todo a Sánchez, así que no es muy defendible lo de que estaba al tanto de todo el sarao... y mira que no soy defensor del PSOE...
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menéame