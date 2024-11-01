·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8271
clics
El vídeo animado que pone en duda el atentado contra Trump y arrasa en redes
7644
clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]
5087
clics
Las paguitas y las subvenciones: guía rápida
4700
clics
Reportera de 'Mañaneros 360' se sale del guion para contar que su casero la quiere echar de la casa en Madrid
5034
clics
¿Adiós al aire acondicionado tal y como lo conocemos? Científicos desarrollan una refrigeración de bajo consumo mediante impresión 3D
más votadas
352
El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con los bloqueos de LaLiga
451
El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos
422
José Sacristán: "Los jóvenes no tienen la más puta idea de lo que es una dictadura"
304
El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro
480
La derecha se inventa que en España pagamos más impuestos que en los países nórdicos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
6
clics
Koldo asegura que trató con Sánchez hasta que llegó a Moncloa: "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno"
El exasesor ha negado las acusaciones de Aldama señalando que tenía hilo directo con el presidente del Gobierno y también ha defendido al exministro José Luis Ábalos, también imputado.
|
etiquetas
:
koldo
,
pedro sánchez
,
moncloa
4
1
2
K
48
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
josde
No se ponen ni de acuerdo en mentir, el trió calavera.
0
K
20
#5
Meneador_Compulsivo
*
Pedro Sánchez sobre Koldo: "Este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha .... así es Koldo, un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia."
0
K
20
#6
Marisadoro
#5
Lexatin
0
K
18
#4
XtrMnIO
*
Es acojonante cómo el tendencioso titular intenta enmierdar a Sánchez, dejando caer como "cómplice de delito", pero entras en el cuerpo del artículo y te dice que "saludaba y hablaba" como cualquier persona normal.
Lo típico de los tabloides subvencionados por la Comunidad de Quirón-Madrid.
0
K
12
#3
Apotropeo
Como Feijóo, que ya no se habla con narco traficantes desde que llego a Madrid; pero porque no quiere.
0
K
9
#1
Bolgo
A ver cuánto tarda la carcundia mediática en enmierdar
0
K
9
#2
A.more
#1
ya está en ello. Koldo ha dicho que no habla con Sánchez desde que es presidente. El titular dice: trato con Sánchez hasta que llegó a Moncloa. Lo mismo pero metiendo mierda.
0
K
10
#7
ctm2000j
En una de las grabaciones precisamente Koldo amenazaba Ábalos con contarle todo a Sánchez, así que no es muy defendible lo de que estaba al tanto de todo el sarao... y mira que no soy defensor del PSOE...
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo típico de los tabloides subvencionados por la Comunidad de Quirón-Madrid.