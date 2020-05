Los Kits PCR y el periodismo de la pandemia

El nivel de algunos medios de comunicación durante esta pandemia ha dejado mucho que desear. Además de no haber explicado nunca las diferencias entre los diferentes tipos de test y la complejidad de los mismos (no hay test que funcionen al 100%, no hay reactivos a nivel mundial, etc.) o las necesidades de laboratorios de bioseguridad, se suma una nueva vertiente como han sido los kits de PCR. Los kits que se “exportan al extranjero y el gobierno no los compra”, previo paso por los kits de la hermana de Cospedal o el Grup Met.