Keir Starmer suma a Reino Unido a los planes para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes que su Gobierno restringirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Se une así a otros líderes europeos como Emmanuel Macron o Pedro Sánchez y con el objetivo de "recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático". La noticia se ha anticipado a los resultados de una consulta nacional lanzada a mediados del pasado enero sobre el uso de móviles y redes sociales por menores. Esa acción formaba ...