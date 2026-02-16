edición general
Keir Starmer suma a Reino Unido a los planes para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes que su Gobierno restringirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Se une así a otros líderes europeos como Emmanuel Macron o Pedro Sánchez y con el objetivo de "recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático". La noticia se ha anticipado a los resultados de una consulta nacional lanzada a mediados del pasado enero sobre el uso de móviles y redes sociales por menores. Esa acción formaba ...

jm22381 #1 jm22381
Al Musk le va a dar un parraque...
1 K 31
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
#1 No fuera verdad, que se fueran a pique "X" el "facebook" y todas esos putísimos cánceres de redes sociales, y viéramos al Musk, al Zukerberg y a todos sus compinches segando en agosto en los llanos de Ciudad Real.
0 K 11

