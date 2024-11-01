Kazajstán prorrogará la prohibición de exportación de combustible durante otros seis meses [eng]

La prohibición de exportar gasolina, gasóleo y ciertos tipos de productos petrolíferos por carretera, incluso a los Estados miembros de la UEEA, se prorrogará del 21 de mayo al 21 de noviembre de 2026. Las restricciones a la exportación de ciertos productos petrolíferos por ferrocarril también se mantendrán. Además, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026, Kazajstán planea extender la prohibición de exportación de destilados ligeros, queroseno de aviación, gasóleo, gasóleo, tolueno, xileno y betún de petróleo fuera del territorio.
| etiquetas: geoestrategia , petróleo , suministro , consumo , economía , guerra
Una equivalencia aproximada de alrededor de 2 millones de barriles diarios de exportaciones totales de crudo para este año..
Las cifras finales se sitúan entre los 78,7 y los 80 millones de toneladas de… » ver todo el comentario
24,38% del PIB 3.257 € por habitante