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Kazajstán prorrogará la prohibición de exportación de combustible durante otros seis meses [eng]

Kazajstán prorrogará la prohibición de exportación de combustible durante otros seis meses [eng]

La prohibición de exportar gasolina, gasóleo y ciertos tipos de productos petrolíferos por carretera, incluso a los Estados miembros de la UEEA, se prorrogará del 21 de mayo al 21 de noviembre de 2026. Las restricciones a la exportación de ciertos productos petrolíferos por ferrocarril también se mantendrán. Además, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026, Kazajstán planea extender la prohibición de exportación de destilados ligeros, queroseno de aviación, gasóleo, gasóleo, tolueno, xileno y betún de petróleo fuera del territorio.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , suministro , consumo , economía , guerra
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3 comentarios
11 2 0 K 159 actualidad
alehopio #2 alehopio *
Mientras estas restricciones afectan a los productos refinados, el país sigue adelante con sus planes de exportar petróleo crudo (sin procesar), con proyecciones de alcanzar los 76 millones de toneladas para finales de 2026 y nuevos acuerdos con países como Alemania y Corea del Sur.

Una equivalencia aproximada de alrededor de 2 millones de barriles diarios de exportaciones totales de crudo para este año..

Las cifras finales se sitúan entre los 78,7 y los 80 millones de toneladas de…   » ver todo el comentario
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Están "holdeando" porque en breve va a pegar una fuerte subida su valor.
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Format_C #1 Format_C *
Poca gracia le va a hacer a Rusia, pero además al resto del mundo. Poco conocido en el mundo como potencia minera y petrolera. Además de albergar el cosmódromo de Baikonur y tener una deuda nacional ridícula 2024 - 65.666 (M.€)
 24,38% del PIB 3.257 € por habitante
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menéame