publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
166
meneos
951
clics
La justicia ordena demoler el muro construido “por seguridad” en el chalé de Feijóo que ocupaba 90 metros cuadrados de vía pública
“Pretende ocupar de manera exclusiva un espacio público para uso privado por tiempo indefinido. No hay interés público que lo justifique”, recoge la sentencia
|
etiquetas
:
justicia
,
muro
,
chalé
,
feijóo
36 comentarios
compartir
Comentarios destacados:
#4
No sé si erronea o sensacionalista, pero este titular no está bien. Está claramente ocultando que la casa no es de Feijoo, aunque lo haya sido en el pasado
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
No lo pone claro ... pero ahora el chalet ya no es de Feijoo (lo ha vendido) y su nuevo dueño ya no puede
disfrutar
de la calle como lo hacía el narcopresi.
Te tienes que ir bastante dentro del artículo para verlo (sí, es un puto clickbait)
En julio de 2021,
Feijóo vendió el chalé
, acordando que era el comprador quien debía hacerse cargo de cualquier obligación de retranquear el muro. Dos meses después, el Ayuntamiento notificó que el muro debía demolerse y ajustarse a la normativa urbanística.
16
K
166
#9
Varlak
*
#1
En verdad no hay que ir tan dentro del artículo y está bastante claro, es un poco clickbait porque parece que Feijoo se aprovechó de la situación, pero parece todo bastante correcto, se hizo una excepción contemplada por la ley para la seguridad de un alto mandatario a condición de que de deshiciese cuando ya no fuese necesario y es exactamente lo que ha pasado, aunque al nuevo propietario no le haga ni puta gracia.
Por una vez una noticia de Feijoo no es porque él haya hecho nada malo
#6
…
» ver todo el comentario
4
K
56
#32
ewok
#9
Realmente sí hizo algo irregular, porque aprovechó una norma para expresidentes mientras era presidente. Esas medidas no se contemplan para presidentes porque viven en Monte Pío, que para eso está.
0
K
12
#10
NicolasMaquiavelo
#1
Y no es la de la foto. Esa de la foto es la casa de su señora esposa, que también ocupa un espacio en el litoral que es de todos.
6
K
62
#19
LázaroCodesal
#10
Es verdad. Esa no es "su" casa, es la de la "churri". Ademas, si tirasen ese muro, la finca se caia toda abajo...Vaya mierda de periodismo.
Esta es "su" casa...
www.farodevigo.es/o-morrazo/2022/06/03/venta-chale-feijoo-meira-crecer
1
K
17
#5
uvi
Estas medidas buscaban garantizar la seguridad del presidente sin comprometer permanentemente la vía pública
(el muro)
Sin embargo, la norma se refiere a exmandatarios, no a presidentes en ejercicio, cuya protección corresponde a la
residencia oficial
de Feijóo, en Monte Pío.
Todo dicho, se saltan sus normativas y leyes por el forro..no son plebeyos
9
K
131
#13
Varlak
#5
Si una medida de seguridad es correcta para proteger a un expresidente no veo porqué no lo va a ser para un presidente, la verdad
0
K
10
#34
ewok
#13
Porque ya tienen Monte Pío, que valió una pasta.
0
K
12
#16
Inkululeko
#5
¿Pero qué dices? Si pidió los permisos oportunos y aportó informes y justificaciones necesarias. Eso no es "por el forro".
0
K
7
#35
ewok
#16
Informes que incumplían el Decreto 211/2007.
0
K
12
#25
Tensk
#5
Mira una cosilla, en 2017, que es el año al que se refiere la modificación, gobernaba ya en Moaña el BNG.
Si sabes algo de política galaica deberás saber que ni esnifando toda la coca de las bateas va alguien del BNG a permitirle a Feijoo hacer algo que se salga media coma de la legalidad.
0
K
11
#4
mono
*
No sé si erronea o sensacionalista, pero este titular no está bien. Está claramente ocultando que la casa no es de Feijoo, aunque lo haya sido en el pasado
7
K
98
#6
Andreham
#4
También, como ha comentado el primer comentario, deja la chicha gorda de la noticia en un pie de nota.
Dos meses después de vender ya resulta que se dan cuenta que hay que derrumbar jajaja Agüita.
Y encima la justicia le dice que sí, que pal suelo; pero no dice nada de que Feijóo vendió a sabiendas de que era ilegal y que le tocaría pagar al comprador si éste demuestra que no lo sabía ni se le informó.
2
K
30
#27
Tensk
#6
¿Que no dice qué?
"
Venta del chalé
En julio de 2021, Feijóo vendió el chalé, acordando que era el comprador quien debía hacerse cargo de cualquier obligación de retranquear el muro. Dos meses después, el Ayuntamiento notificó que el muro debía demolerse y ajustarse a la normativa urbanística.
"
0
K
11
#7
ewok
#4
El titular está bien y no oculta nada. Sin entrar a la noticia, ya me he enterado de que se construyó siendo el chalet suyo, que lo hizo ilegalmente porque las medidas de seguridad debían aplicarlas en la residencia oficial (Monte Pío), y que ahora le toca al comprador correr con esos gastos.
3
K
45
#12
Inkululeko
*
#7
No hizo nada ilegal, a ver si te centras un poco, que la noticia deja bien claro que Feijóo pidió los permisos oportunos al ayuntamiento.
0
K
7
#23
ewok
#12
Claro que era ilegal: aplicó una norma para expresidentes siendo presidente. Ya tenía la residencia oficial por motivos de seguridad. También el nuevo propietario alegó ser “objetivo de potenciales secuestros o agresiones” y reclamó mantener el cierre por motivos de seguridad, pero la justicia rechazó su petición. Ilegal ya era con Feijóo, te lo pone muy claro en la noticia;: "Sin embargo, la norma se refiere a exmandatarios, no a presidentes en ejercicio, cuya protección corresponde a la residencia oficial de Feijóo, en Monte Pío."
2
K
42
#30
Inkululeko
*
#23
A ver, que te lo explico lo mejor que pueda, porque parece que tu inquina hacia Feijóo te ciega:
"Ilegal" es hacer algo sin autorización, vulnerando la ley directamente.
Aquí no pasó eso: Feijóo
pidió permiso
, el ayuntamiento
lo autorizó expresamente
y además se establecieron
condiciones claras
(que el muro solo valía mientras él fuera propietario, que la policía revisara la necesidad, etc.).
¿Que la excepción se basó en una norma pensada para expresidentes…
» ver todo el comentario
1
K
18
#31
ewok
#30
El Decreto 211/2007 es una norma, e inclumplirlo es ilegal. ¿Que prefieres decir que es "irregular" y no ilegal? Vale, disculpa mi ceguera debida a la inquina.
0
K
12
#14
ahoraquelodices
#7
Desde cuándo "el chalé de Feijóo" significa "el chalé que Feijóo vendió hace 4 años y que ya no es de Feijóo". Además de que la foto creo que es el chalé de su señora (que también tiene cosas que debe tirar).
1
K
17
#17
ewok
#14
Fue construído en el chalé de Feijóo y precisamente por ser Feijóo, ya que aludían a supuestas cuestiones de seguridad, que no estaban contempladas para presidentes en ejercicio, ya que para eso está la residencia oficial.
1
K
32
#18
ahoraquelodices
#17
Si, y hasta que lo vendió era "el chalé de Feijóo", hace 4 años dejó de serlo. Para los que no estamos al tanto de todos los trapicheos que se trae entre manos este pájaro, una noticia que habla de "el chalé de Feijóo", lo primero que nos sujiere es que se trata de su chalé actual, no de uno que vendió hace 4 años.
0
K
6
#24
ewok
*
#18
Es que el muro se construyó ilegalmente con la excusa de que era para el presidente, pero la norma solo se aplica a expresidentes.
* Lo dice muy claro en la noticia:
Sin embargo, la norma se refiere a exmandatarios, no a presidentes en ejercicio, cuya protección corresponde a la residencia oficial, en Monte Pío.
1
K
32
#29
ahoraquelodices
#24
Que si, no lo niego. Yo solo digo que el titular debería dejar claro que actualmente no es su chalé. No me parece algo tan difícil. Pero haría la notica menos clickable y compartible.
Luego el cuerpo de la noticia lo aclara, pero también mezcla presente y pasado. La frase que has compartido, mismamente, está en presente y Feijóo ya no es presidene de la Xunta y su residencia oficial ya no es el Palacio de Monte Pío.
Vamos, que está redactada un poco como el culo.
0
K
6
#15
ewok
#8
Mira:
#7
0
K
12
#11
Inkululeko
#4
y encima la foto no es de la vivienda de la que habla la noticia, sino de la que es propiedad de su mujer en O Con...
1
K
18
#3
Torrezzno
Para que los parias no se acerquen demasiado
0
K
20
#20
MasterChof
este tipo es sionista hasta en sus ratos libres. Le mola la ocupación ajena
0
K
20
#2
Pivorexico
Pues se recuperó un un trozo de España .
0
K
12
#21
Tensk
Es un puto clickbait desde el mismo momento en que la foto de la miniatura es de la casa de la mujer (aunque creo que no están casados, pero para entendernos) y la noticia habla de la casa que se construyó en otra parte de Moaña.
Por lo que parece, todo completamente legal y la demolición (¿parcial?) se debe a un cambio de condiciones al haber cambiado de dueño y no aplicársele la excepción.
Elplural siendo elplural con sus mierdas. Mira que no habrá mierda en Feijoolipto y vienen con estas.
0
K
11
#28
Tensk
Otro ejemplo más de que todo lo que sea un meneo que echa mierda a Feijoolipto (como es habitual en elplural) aunque no sea verdad (como es habitual en elplural) llega a portada.
Luego dicen algunos que esta página tiende a derechas. Ya.
0
K
11
#22
ayatolah
*
¿Yo me pregunto si habrá pagado sus correspondientes tasas de ocupación de dominio público?... bah! vaya pregunta!
Sea por seguridad, sea por obras o sea por lo que sea... las tasas tendría que pagarlas.
0
K
10
#26
tommyx
Privilegios. Si total, nunca mueren reyes
0
K
8
#36
DarthMatter
¡Típico de la fachosfera!
Hace años, el ayuntamiento de mi pueblo concedió licencia a una constructora para levantar un gran edificio de locales y viviendas.
La normativa municipal establecía que la fachada del nuevo edificio debía retranquearse unos 4 metros (con respecto a la antigua edificación demolida). Y así quedó reflejado en la licencia de obra, en la memoria y en los planos presentados.
Pero al final el constructor hizo lo que le salió de las gónadas: NO retranqueó la fachada; con lo…
» ver todo el comentario
0
K
7
#33
domadordeboquerones
Lawfare
0
K
6
#8
Amador_Pastor
No debería estar en portada. Ese chalé no es de Feijoo, y lo ocultan de manera cutre
0
K
6
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
