La Justicia falla contra Vueling por cobrar por el equipaje de mano

La Justicia falla de nuevo contra el cobro del equipaje de mano. Después de la denuncia de FACUA, el juzgado de primera instancia número 22 de Sevilla ha condenado a Vueling a devolver a dos usuarios el importe que la aerolínea les había cobrado por el equipaje de mano.
| etiquetas: equipaje de mano , erolinéas , vueling , transporte aéreo
Nunca he entendido por qué cuando a una gran empresa (banco, aerolínea, lo que sea) pierde un juicio por una reclamación, no se dicta, para ahorrarnos costes a todos los ciudadados y tiempo, y sobre todo, para hacer justicia de verdad, sigo, no se dicta que la empresa debe devolver todos los cobros indebidos,incluidos los no reclamados,y sobre todo, si tiene los datos de los clientes afectados.
Bueno, sí, lo entiendo, pero la respuesta no me gusta.
Esto solo se arregla quitando la licencia hasta que cumplan la ley, o bien que Aena prohiba operar en aeropuertos españoles a aerolineas que no cumplan la ley. Así de claro. Mientras tanto, seguiran toreando al personal día a día
Esta sentencia, debería automáticamente forzar a las aerolineas a cambiar sus normas ilegales de equipaje de mano