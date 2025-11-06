edición general
La Justicia falla contra Vueling por cobrar por el equipaje de mano

La Justicia falla de nuevo contra el cobro del equipaje de mano. Después de la denuncia de FACUA, el juzgado de primera instancia número 22 de Sevilla ha condenado a Vueling a devolver a dos usuarios el importe que la aerolínea les había cobrado por el equipaje de mano.

Olepoint #5 Olepoint *
¿ Os imagináis que la policía detiene a una banda de ladrones digitales de bancos, y entre el botín localizado encuentran los millones de varios robos , pero varios millones no los devuelven porque esos bancos atracados digitalmente no pusieron una denuncia y se los dejan a las ladrones ?

Nunca he entendido por qué cuando a una gran empresa (banco, aerolínea, lo que sea) pierde un juicio por una reclamación, no se dicta, para ahorrarnos costes a todos los ciudadados y tiempo, y sobre todo, para hacer justicia de verdad, sigo, no se dicta que la empresa debe devolver todos los cobros indebidos,incluidos los no reclamados,y sobre todo, si tiene los datos de los clientes afectados.

Bueno, sí, lo entiendo, pero la respuesta no me gusta.
Dene #3 Dene
mientras haya que seguir denuncia a denuncia, usuario a usuario, no se va a arreglar esto...
Esto solo se arregla quitando la licencia hasta que cumplan la ley, o bien que Aena prohiba operar en aeropuertos españoles a aerolineas que no cumplan la ley. Así de claro. Mientras tanto, seguiran toreando al personal día a día
user12_34 #4 user12_34
De verdad que se ríen de nosotros... Qué desesperación!!!!
#2 concentrado *
Vueling es quien venía a cubrir el hueco dejado por Ryanair, ¿no? :clap:
rob #1 rob
La condena ha dejado temblando a Vueling.
#6 omega7767
entonces esas normas de vueling y otros, son ilegales ....... ojo al dato

Esta sentencia, debería automáticamente forzar a las aerolineas a cambiar sus normas ilegales de equipaje de mano
