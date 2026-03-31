La justicia argentina suspende parcialmente la aplicación de la reforma laboral de Milei

El juez considera que existen indicios de regresividad en materia laboral, que afectan a principios constitucionales. La justicia argentina ha respaldado este lunes una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, para suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral, impulsada como una de las medidas estrella del Gobierno del presidente ultra Javier Milei.