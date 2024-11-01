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El juicio a la ‘Operación Kitchen’, un retrato del PP y de la judicatura que le ampara

El juicio a la ‘Operación Kitchen’, un retrato del PP y de la judicatura que le ampara

Este lunes comienza la vista oral en el que se juzgará la la presunta misión de espionaje ilegal contra Bárcenas perpetrada por altos cargos del gobierno de Rajoy para proteger al partido. Sin el expresidente ni Cospedal en el banquillo, especialistas y el fiscal consideran que hubo una “línea roja” de García Castellón en la investigación.

| etiquetas: operación kitchen , pp , juicio
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2 comentarios
7 1 0 K 107 actualidad
sotillo #1 sotillo
La justicia es igual para todos es un chiste que da igual cuando lo cuentes
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Y no se nos olvide sumar también el retrato que esto hace de sus votantes, de sus tragaderas y cuantos delitos están dispuestos a tolerar a su partido con tal de que no gobierne la izquierda.

España, un país en el que la mitad de la gente vota por odio y revanchismo... se entiende que si no fuese así no tendrían absolutamente nada por lo que votar al Partido Podrido.
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menéame