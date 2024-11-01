El juicio a la ‘Operación Kitchen’, un retrato del PP y de la judicatura que le ampara

Este lunes comienza la vista oral en el que se juzgará la la presunta misión de espionaje ilegal contra Bárcenas perpetrada por altos cargos del gobierno de Rajoy para proteger al partido. Sin el expresidente ni Cospedal en el banquillo, especialistas y el fiscal consideran que hubo una “línea roja” de García Castellón en la investigación.
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España, un país en el que la mitad de la gente vota por odio y revanchismo... se entiende que si no fuese así no tendrían absolutamente nada por lo que votar al Partido Podrido.