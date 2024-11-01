La jueza investiga por prevaricación y estafa el troceo de parques solares en Alcarràs

Abre diligencias y ordena a los Mossos iniciar las pesquisas sobre la tramitación de los permisos. La denuncia afecta a 3 cargos de Territorio e Industria de la Generalitat y a las empresas Solaria e Ignis. Los parques potencias ligeramente inferiores a los 50 MW, se llaman Volans 1 y 2, Juno 1 y 2, Rascon, Jilguero, Rabilargo y Rufete, todos con el apellido “Solar”. Ocupan 656 ha, suman casi 400 MW y van a evacuar la energía por la misma línea.