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La jueza investiga por prevaricación y estafa el troceo de parques solares en Alcarràs

La jueza investiga por prevaricación y estafa el troceo de parques solares en Alcarràs

Abre diligencias y ordena a los Mossos iniciar las pesquisas sobre la tramitación de los permisos. La denuncia afecta a 3 cargos de Territorio e Industria de la Generalitat y a las empresas Solaria e Ignis. Los parques potencias ligeramente inferiores a los 50 MW, se llaman Volans 1 y 2, Juno 1 y 2, Rascon, Jilguero, Rabilargo y Rufete, todos con el apellido “Solar”. Ocupan 656 ha, suman casi 400 MW y van a evacuar la energía por la misma línea.

| etiquetas: prevaricación , estafa , troceo , parques solares , alcarràs
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2 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
#1 mcfgdbbn3
Esto de trocear en cachitos de 50 MW es más viejo que la #cancamusa. :-P
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#2 topecb
"50 MW (megavatios, miles de kv)" otro periodista que no sabe la diferencia entre Vatios (W) y Voltios (V) :roll:
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menéame