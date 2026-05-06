edición general
23 meneos
54 clics
El juez Peinado rechaza el recurso de Begoña Gómez con un "corta y pega"

El juez Peinado rechaza el recurso de Begoña Gómez con un "corta y pega"

El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez hace un corta y pega para rechazar los recursos de reforma que han presentado Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés contra la decisión de Juan Carlos Peinado de llevar la investigación por los trámites de la ley del jurado para sentar a los acusados ante un tribunal popular.

| etiquetas: justicia , peinado , pp
22 1 0 K 132 Tribunales
6 comentarios
22 1 0 K 132 Tribunales
Kantinero #3 Kantinero
No hay nadie encima del Pelucas con un mínimo de conciencia profesional
La derecha a los que no los tiene de su lado los tiene acojonados, sobre todo después de lo del FGE.
Tienen el país secuestrado, es su jardín, policías, ucos , justicia, ejército, sanidad etc…
Y después se atreven a decir que es la izquierda la que va a hacer pucherazo en las urnas
4 K 65
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Es lo que pasa cuando te han regalado la túnica de juecezuelo.
2 K 41
#1 Suleiman
Ya ni se cortan... Es tan burdo....
1 K 21
mmlv #2 mmlv
#1 Nunca se han cortado mucho la verdad
0 K 19
josde #4 josde
#1 Se nota que de juez tiene poco y ya le queda poco.
0 K 20
#6 Eukherio *
No quiso complicarse y nunca le han dicho que no a una de esas jugadas. Lo raro sería que se lo currase ahora.
0 K 8

menéame