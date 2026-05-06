El juez Peinado rechaza el recurso de Begoña Gómez con un "corta y pega"

El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez hace un corta y pega para rechazar los recursos de reforma que han presentado Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés contra la decisión de Juan Carlos Peinado de llevar la investigación por los trámites de la ley del jurado para sentar a los acusados ante un tribunal popular.